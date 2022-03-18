Гороскоп на 2022 год для Девы: общий, любовный, финансовый, карьерный, здоровья

Что ждет Деву в 2022 году? Новый канал уже разобрался и подготовил ответ. Гороскоп на 2022 год для знака Дева – узнай, что ждет тебя в любви, финансах, карьере и других сферах жизни
2022-й – год Черного (Голубого) Водяного Тигра – сильного и уверенного в себе животного. Таким же он будет и для всех знаков зодиака – сильным, плодородным и полным перемен. Однако астрологи считают, что не все и не для всех пройдет гладко, некоторым знакам придется преодолеть определенные трудности, чтобы добиться успеха и счастья.
Гороскоп 2022: Лев — карьерный рост и семейное тепло
Гороскоп на 2022 год: Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 2022 год для знака Дева говорит, что в центре внимания у Дев будет сектор коммуникаций – контракты, документы, нереализованные идеи и т.д. Это ваше время общаться и делиться своим видением с миром. Согласно гороскопу, удастся наладить отношения – как личные, так и профессиональные, ведь вас ждет ряд перемен во всех областях жизни.
Гороскоп 2022: Близнецы — жить здесь и сейчас
Вас ждет финансовая выгода, но при этом финансовые ограничения. Деньги следует тратить разумно, ведь астрологи прогнозируют большие расходы на путешествия и переезды. Финансовый гороскоп на 2022 год для Дев говорит – в конце года все ваши расходы вернутся в виде доходов.
Гороскоп на 2022 год для знака Телец
Дев ждет карьерный рост, дополнительные обязанности, большая нагрузка. Трудолюбие и надежность позволят стать ценным сотрудником и легко выполнять сложные задачи. Но важно настаивать на вознаграждении своих усилий. Карьерный гороскоп на 2022 год для знака Дева говорит – пришло прекрасное время, чтобы превратить свое хобби в источник дохода.
Гороскоп на 2022 год для знака Овен
Гороскоп здоровья на 2022 год для знака Дева советует тщательно следить за здоровьем. Перегрузки на работе – не повод откладывать поход к врачу. Остерегайтесь гриппа и сезонных заболеваний, укрепляйте иммунную систему, занимайтесь релаксацией, повышением самооценки, ухаживайте за своим телом и следите за психологическим состоянием.
Гороскоп 2022: Рак — путешествия и новые идеи
Астрологи говорят, что в 2022 году ожидается маленький кризис в отношениях. Семейный гороскоп на 2022 год для знака Дева советует верить только в хорошее. Мудрость и разговоры всегда помогут в сложном споре и выведут вас на новый уровень понимания с родными.
Когда ретроградный Меркурий 2022: даты и предостережения
2022-й – время романтики. В супружеской жизни отношения стабильные и теплые. Одиноким Девам грех жаловаться – в год Тигра много знаков внимания от поклонников, шанс начать чувственные и страстные романтические отношения. Любовный гороскоп на 2022 год для знака Дева говорит – скучать вы точно не будете!
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