Мода 2022: Главные тренды Нью-Йоркской Недели моды

На днях прошла Нью-Йоркская Неделя моды Fall 22. Мы отсмотрели для вас все коллекции и выделили тренды, на которые дизайнеры сделали ставки в 2022 году. И хотя на подиуме презентовали осенние коллекции, можно уже смело интегрировать тренды в весенний гардероб!

Главные тренды New York Fashion Week 2022

Мода 2022: Кожаные плащи и куртки

В этом сезоне практически все кутюрье использовали в своих образах кожу. Кожаные юбки, брюки и жилеты можно заметить во многих коллекциях, но «звездами» подиумов однозначно стали длинные кожаные пальто и куртки. Среди цветов лидируют черный и бежевый, а вот фактура может быть любой! Лакированная кожа, гладкая, с выделкой или узорами – выбор только за вами.

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Мода 2022: Дубленки

Для тех, кому не по вкусу кожаные плащи, дизайнеры предлагают другой вариант верхней одежды – объемные дубленки с большими карманами и меховыми элементами. Из цветов преобладает бежевый, но для любителей ярких акцентов в коллекциях представлены и цветные модели.

Мода 2022: Яркие пальто

Среди черных и бежевых дубленок и плащей на подиумах ярко выделялись разноцветные пальто. Красочные оттенки, элегантные женственные силуэты – эта деталь гардероба подойдет каждой девушке!

Мода 2022: Широкие пояса

Акценты – бесспорный тренд 2022 года, и дизайнеры предлагают использовать в качестве необычного элемента широкие пояса. Их можно комбинировать с оверсайз футболками, свитерами, блузами, надевать поверх пальто. Пояса выгодно подчеркивают талию и придают фигуре изящности. Если вы ранее никогда не носили широкие пояса на талии, обязательно примерьте этот аксессуар – уверены, вы будете приятно удивлены!

Мода 2022: Банты

Банты и бантики в этом сезоне на пике популярности. Большие и маленькие они добавляют образам игривости и женственности. А если вы не готовы к образам с крупными объемными бантами, попробуйте подобрать к любимой блузе тонкую длинную ленточку, которую можно завязать аккуратным бантиком под воротничком.

Мода 2022: Брючные костюмы

Брючные костюмы уже не первый год занимают лидирующие позиции на модных подиумах. Однако в 2022 нет единой модели: в разных коллекциях можно увидеть и приталенные пиджаки с зауженными брючками, и оверсайз модели с брюками палаццо. Так что выбор за вами! И цветовая палитра может быть любой: в тренде как классические черные и коричневые костюмы, так и яркие варианты.

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Мода 2022: Вязанные вещи

Для любителей свитеров отличная новость! На Неделе моды в Нью-Йорке дизайнеры представили огромное количество образов с вязанными свитерами, жилетами и платьями. Приталенные и оверсайз, крупная и мелкая вязки, удлиненные и укороченные модели – единственное правило, чтобы вещь была вязанная!

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Мода 2022: Цветочный принт

И хотя на показах были представленные осенние коллекции, этот тренд идеально подходит для весенних образов! Флористичные узоры на платьях, юбках, брюках и даже куртках можно увидеть практически во всех коллекциях. И если раньше важно было обращать внимание на размеры узора – мелкий или крупный цветочек, например, то в этом сезоне выбор и тут остается за вами.

Мода 2022: Ботфорты

Они снова в моде! Высокие сапожки, которые подчеркивают стройные ножки, снова вышли в топ. В этом сезоне в тренде модели выше колена с острыми носочками на среднем каблуке. Безупречно смотрятся в сочетании с платьями и юбками любой длины.

И помните, что тренды – это подсказка от дизайнеров, но главное, чтобы образ подходил и нравился именно вам!

Фото: vogue.com