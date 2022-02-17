Маникюр на весну 2022: идеи дизайна в фото

Может, тебе и кажется, что до весны еще далеко, но февраль промелькнет быстро – всего лишь 28 дней! Поэтому уже можно мысленно начинать готовиться к весне. Например, подумать, чтобы новенького купить себе из одежды или какой маникюр сделать, чтобы уже хоть чуть-чуть почувствовать весеннюю свежесть воздуха, тепло солнышка и аромат тюльпанов.
Не знаешь, где искать идеи? Именно для тебя Новый канал уже сделал подборку идей дизайна маникюра на весну 2022 года.
Маникюр на весну 2022:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото iStock
Читай также:
Мода 2022: какие джинсы выбрать
Брови 2022: что в тренде в этом году