Маникюр на март 2022 года: идеи дизайна в фото

С ума сойти можно, еще какие-то две недели и уже весна! Синоптики обещают в марте лёгкие морозы ночью и до +10 днем. Конечно, еще не очень тепло, но все зависит от твоего настроения и ощущений. Создавай весну вокруг себя и она обязательно придет побыстрее. Один из вариантов ощутить весеннее солнышко, положительное настроение и запах весны в воздухе – сделать себе классный маникюр. Именно для тебя Новый канал уже сделал подборку идей дизайна маникюра на март 2022 года.

Маникюр на март 2022:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 김포네일 운양동네일 | 미도리네일 (@midorinail_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ???? ПЕДИКЮР ???? КИЕВ (@taka_nail_studio)

Фото iStock

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