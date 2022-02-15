Новый каналG.spaceНовости

Маникюр на февраль 2022: идеи дизайна в фото

Маникюр на февраль 2022: идеи дизайна в фото

Ну, как там проходит твоя зима? Ручки, мерзнут, сохнут? А ты мажешь их увлажняющим кремом? Не забывай об активном уходе за ними! И, конечно, не забывай о новеньком маникюре. С ним твои руки всегда будут выглядеть ухоженными и женственными. Уже не знаешь, где искать идеи? Именно для тебя Новый канал сделал подборку идей дизайна маникюра на февраль 2022 года.

Маникюр на февраль 2022:

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от petite fashion • lifestyle (@astoldbyalycia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от 김포네일 운양동네일 | 미도리네일 (@midorinail_)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Eden Raz (@edenraz87)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Beatrice Mirică (@bm.nailcorner)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Beatrice Mirică (@bm.nailcorner)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от PB Nails (@pb_nails_poland)

Фото — iStock

Читай также: 

Мода 2021 — 2022: какая обувь будет в тренде

МОДА 2022: трендовые цвета года

gspace маникюр модные новости на стиле
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь