Маникюр на весну 2022: идеи дизайна в фото

Может, тебе и кажется, что до весны еще далеко, но февраль промелькнет быстро – всего лишь 28 дней! Поэтому уже можно мысленно начинать готовиться к весне. Например, подумать, чтобы новенького купить себе из одежды или какой маникюр сделать, чтобы уже хоть чуть-чуть почувствовать весеннюю свежесть воздуха, тепло солнышка и аромат тюльпанов.

Не знаешь, где искать идеи? Именно для тебя Новый канал уже сделал подборку идей дизайна маникюра на весну 2022 года.

Маникюр на весну 2022:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от petite fashion • lifestyle (@astoldbyalycia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 김포네일 운양동네일 | 미도리네일 (@midorinail_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beatrice Mirică (@bm.nailcorner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PB Nails (@pb_nails_poland)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

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