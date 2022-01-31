Мода 2022: трендовые цвета

Девушки часто интересуются модой и следят за мировыми трендами. Ведь хочется примерно представлять, что носить, какие фасоны выбирать, какие цвета предпочесть. Наконец-то можно понемногу готовиться к следующему году – Институт цвета Pantone назвал 15 трендовых оттенков модного сезона-2022. Среди них как спокойные, так и яркие цвета, так что каждая найдет то, что ей нравится.

Известный во всем мире своими открытиями в сфере колористики Pantone знает все о главных трендах еще до старта Недель моды. Более того, ведущие дизайнеры популярных fashion-брендов ориентируются на эти исследования во время разработки сезонных коллекций, поэтому именно Pantone по праву считается законодателем цветовых трендов в модной индустрии. Так, тенденции сезона весна-лето 2022 года традиционно разделили на две части: специалисты представили 10 трендовых оттенков и 5 базовых, которые называются Core Classics.

Главными весенними оттенками, по версии экспертов Pantone, станут тона синей гаммы. А именно пастельно-голубой Spun Sugar («Сахарная пряжа»), цвет морской волны Harbor Blue («Голубая гавань»), темно-синий Skydiver («Парашютист»), а также оттенок покрытого льдом озера Glacier Lake («Застывшее озеро»).

Кроме них в списке лидеров есть такие цвета:

пудрово-розовый Gossamer Pink;

ярко-малиновый Innuendo;

красный Poincian;

солнечно-желтый Daffodil;

кофейный Coca Mocha;

георгинный Dahlia.

Самыми популярными базовыми цветами будут Northern Droplet («Северная капелька»), Perfectly Pale («Совершенная бледность»), Poppy Seed («Маковое зернышко»), Snow White («Чистый белый») и, неожиданно, Basil («Базилик»).

Специалисты компании подчеркивают, что на голубые оттенки их вдохновил период пандемии: они сравнивают эти тона с грустью от ношения хирургических масок второй год подряд. Вдохновением для насыщенного оттенка малины послужил ковбойский костюм Versace рэпера Lil Nas X.

Пудрово-розовый оттенок возник среди трендов благодаря красивому цвету сахарной ваты, фиолетовый – насыщенному оттенку георгинов. А на красный, кофейный, зеленый и снежный оттенки специалистов натолкнули цвета мака, какао, снега и базилика.

Как же интересно, что каждый цвет имеет свою историю и выбран не просто так! Правда ведь?

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