Брови 2022: что нового?

Брови стали неотъемлемой частью стиля многих девушек. Говорят, они способны изменить лицо. Не можем не согласиться. Удачная форма и цвет могут придать тебе яркости, а неухоженные брови наоборот испортят твой образ. Какие же брови модные в 2022 году? У Нового канала уже есть ответ на этот вопрос.

Брови 2022: Густые брови

Можно порадоваться, ведь если у тебя густые, шикарные брови, то этот тренд никуда не исчезает. Ты можешь дальше их отращивать, ухаживать за ними и делать еще пышнее. Многие звезды Голливуда придерживаются этого тренда. Если же твои брови не так густы, как хотелось бы, можешь купить себе сухое мыло для укладки бровей и зачесать их вверх.

Брови 2022: Брови в тон твоих волос

На улицах можно увидеть многих девушек, цвет бровей которых кардинально отличается от цвета волос. К примеру, блондинка с черными бровями. Или девушка с черными волосами и рыжими бровями. Видела таких? Но визажисты настаивают, что цвет бровей должен отличаться максимум на один-два тона от цвета волос. А в этом году вообще мастера советуют делать брови максимально естественными, чтобы они не сильно выделялись на лице.

Брови 2022: Брови, причесанные вверх

Укладка с зачесанными бровями тоже остается в трендах 2022 года. Такие брови визуально поднимут твои верхние веки и даже увеличат глаза, откроют взгляд. Да и вообще, далеко не все решаются на такой шаг, так что причесанные брови точно придадут тебе смелости.

Брови 2022: Брови-ниточки

А теперь шок-контент! Да, да, брови наших мам, родом из 90-х возвращаются! Как говорится, мода цикличная, и если мы думали, что тоненькие брови-ниточки уже никогда не вернутся, то мы ошибались. Оригинальное название – «skinny eyebrows». Итак, если тебе интересно, пример можешь брать со старых фото своей мамы и бабушки, а также с молодых Гвен Стефани, Кейт Мосс, Дженнифер Энистон и Меган Фокс в 90-х.

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