Мода зима 2022: трендовые пуховики

Зимой, когда температура на термометре опускается чуть ниже нуля, начинаешь вспоминать о теплых вещах и пуховиках. Приятно, что в современном мире теплую пуховую куртку или пальто можно совмещать как со спортивными, так и с элегантными образами. Дизайнеры все больше и больше заботятся о том, чтобы было не только модно, но и тепло. В сезоне зима 2022 трендовыми будут довольно разные цвета, формы и фасоны. Новый канал собрал для тебя разные варианты модных пуховиков на зиму.

Пуховик-одеяло

Длинные пуховики, в которые можно завернуться как в уютное домашнее одеяло, по-прежнему возглавляют рейтинг модной верхней одежды. И это неудивительно. Ведь какими бы эффектными ни были модные пуховики-кроп, в украинском климате гиперобъемный пуховик — вещь первой необходимости. Ну ведь совсем не хочется мерзнуть, а потом лечиться около недели. Поэтому смело выбирай такую ​​модель и не бойся выглядеть больше, чем ты есть. Главное, что тепло!

Объемный пуховик

Объемный пуховик, будто на несколько размеров больше, самая универсальная вещь в зимнем гардеробе. Благодаря маскулинному крою его можно внедрять в многослойные образы, а также совмещать со всеми вещами. К тому же, он не обязательно должен быть черного цвета, освежи свой образ молочным, пудровым или голубым цветом.

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Стеганные пуховики

В этом сезоне зима 2022 стеганные вещи стали отличным элементом модного гардероба. Модные стеганные пуховики имеют много преимуществ, они гораздо легче в носке, менее объемны и, несомненно, выглядят элегантнее своих маскулинных моделей. Этой зимой они могут быть как короткие, так и длинные.

Ультра-короткие пуховики

Конечно, ультра-короткий пуховик будет не таким теплым, как объемный или «одеяло». Но у него есть и плюсы. Короткая дутая куртка станет идеальной парой к брюкам с завышенной талией и трикотажному платью. В такой одежде вы будете всегда выглядеть стильно и модно. Но, конечно, по улице так долго не походишь. Лучше в такой курточке ездить на своей машине или на такси.

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Яркие пуховики

Если у вас есть пуховик в классической цветовой гамме, то предлагаем освежить образ с помощью ярких моделей и вариантов с принтами. Это именно то, что нужно в пасмурную погоду и холодный день. Дизайнеры предлагают анималистические принты, лаковые пуховики, сиренево-розовые, ярко-желтые и голубые оттенки.

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