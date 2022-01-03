Синий маникюр на 2022 год: идеи дизайна в фото

Синий маникюр на 2022 год: идеи для нового тренда
До сих пор ищешь идеи новогоднего маникюра? Почему бы тогда не поддаться новому тренду? Синий маникюр станет отличным дополнением к любому праздничному образу и еще и принесет тебе удачу! Если же у тебя пока нет парня, то энергия синего маникюра точно привлечет его к тебе. А, если ты уже в отношениях – вы станете еще более счастливой парой.
Так что лови идеи синего маникюра на Новый год Черного (Голубого) Тигра 2022!
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