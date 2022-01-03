Маникюр на январь 2022: идеи дизайна в фото

Зима – не повод оставлять свои ручки неухоженными. Каждая девушка всегда стремится выделиться оригинальным маникюром, который поможет подчеркнуть свою индивидуальность и свои предпочтения. Уже пора сменить новогодний маникюр на что-то посвежее, что будет соответствовать трендам маникюра 2022 года. Думаешь, какой маникюр сделать в январе? Тогда лови варианты, которые для тебя подобрал Новый канал.

Маникюр на январь 2022:

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