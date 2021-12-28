Синий маникюр на 2022 год: идеи дизайна в фото

До сих пор ищешь идеи новогоднего маникюра? Почему бы тогда не поддаться новому тренду? Синий маникюр станет отличным дополнением к любому праздничному образу и еще и принесет тебе удачу! Если же у тебя пока нет парня, то энергия синего маникюра точно привлечет его к тебе. А, если ты уже в отношениях – вы станете еще более счастливой парой.

Так что лови идеи синего маникюра на Новый год Черного (Голубого) Тигра 2022!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boutique Delle Unghie (@boutique_delle_unghie)

Фото — iStock

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