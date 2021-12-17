Маникюр на декабрь 2021: идеи дизайна в фото
Неужели еще несколько дней и зима? Иногда не хочется верить, однако у природы свои планы: уже минус ночью, морозные утренники и первые снежинки в воздухе. В такие моменты очень нужно поднимать настроение и не терять свою энергию. А, что может доставить удовольствие девушкам? Верно, маникюр!
Так что ловли классные и разные идеи для маникюра на декабрь 2021 года. Специально для тебя:)
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Фото — iStock
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