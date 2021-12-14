В чем встречать Новый 2022 год: советы стилиста (ФОТО)

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Фраза, которая звучит каждый раз, и в которую нужно верить только в положительном плане. То есть не воспринимать ее серьезно, когда происходит что-то не очень хорошее. Ведь скоро главная, самая волшебная ночь года! Поэтому ожидаем только чего-то хорошего и радостного. 2022 год обязательно должен стать особенным. А потому нужно подготовиться к празднику как следует. И один из самых важных вопросов – в чем встречать Новый год 2022, чтобы он был к вам благосклонен?

2022-й – год Голубого Водяного Тигра. Тигр – животное яркое. Поэтому нам нужно следовать стилю хозяина следующего года и подобрать себе что-то заметное, но при этом со вкусом. Можно проявить фантазию, выбирая украшения.

Советы от стилиста – в чем встречать Новый год 2022?

– Если совсем нет идей, что надеть на новогоднюю вечеринку, на помощь придет черное платье облегающего кроя. Это классический и беспроигрышный вечерний вариант для элегантных леди. Рекомендую модели с вырезами, асимметрией, декольте, бахромой, с мерцанием или блестками, – говорит стилист Анна Ткаченко.

Наступающий 2022-й будет проходить под знаком Черного (Голубого) Водяного Тигра. Чтобы задобрить хозяина года, астрологи советуют выбирать палитру из оранжевого, золотистого, желтого, песочного, кремового, коричневого цветов. Также удачным решением будет надеть что-нибудь белое, серое или голубое. В праздничную ночь желательно избегать слишком ярких оттенков (неон, фуксия, фиолет).

Очень актуальны будут блестки, пайетки, стразы, камешки, бисер. Они на 100% справятся с задачей создать праздничное настроение. Яркие элементы могут являться и основой образа, и его частью, и деталью в виде аксессуара. Если много блеска не хочется, можно выбрать наряды с перьями, сеткой, полупрозрачными тканями.

Что надеть на Новый 2022 год дома?

Если планируете встречать 2022-й дома, выберите комфортный костюм из трикотажа, мягкого сатина или вискозы. Интегрировать интересный декор для наряда в стиле пижама-пати никто не запрещал. Получится нетривиальный образ с изюминкой.

Что надеть на Новый 2022 год на вечеринке?

Если в канун праздника планируете веселье на корпоративе, обратите внимание на микс строгости и женственности. Это сочетание разных фактур, настроений, игра с пропорциями. К примеру, кожа и шифон, брючный костюм и высокая шпилька, скромная длина меди и неожиданный вырез на спине. Такой коллеги вас еще не видели!

– Поделюсь маленьким секретом. У меня есть правило: в Новогоднюю ночь мне должна быть хотя бы одна обновка. Пусть это даже комплект белья, о котором никто не узнает, но я уверена, что так захожу в год словно с чистого листа, а старый балласт оставляю позади, – рассказала стилист.

Кто такая Анна Ткаченко?

Получила высшее образование по специальности журналистика в Национальном авиационном университете. Есть опыт работы на информационных телеканалах более пяти лет. С самого детства увлекалась модой. Весной 2021 года получила диплом персонального стилиста и начала работу с первыми клиентами. В своем блоге рассказываю о новостях из мира моды и стилистических приемах, а также вдохновляю на fashion-эксперименты.

Немного советов от редакции Нового канала

Чего следует избегать?

Во-первых, астрологи советуют не выбирать скучные образы. Офисный и домашний стиль – это не для праздника. Во-вторых, ни в коем случае не одевайтесь в тигриные, леопардовые и другие подобные принты, если не хотите испортить отношения с Тигром. Нет ничего хуже, чем накинуть на себя что-то вроде шкуры убитого тигра или его родственника.

Платья

Чтобы образ на Новый год 2022 получился удачным, а Водяной Тигр был благосклонен к вам, нужны акценты. К примеру, настоящей находкой для праздника станет платье с обнаженным плечом, а также с тонкими бретелями или модель «бюстье»!

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Юбки

Юбка для празднования Нового года может быть совершенно разных фасонов. Главное, чтобы она не была обыденной (той, которую ты носишь каждый день). Выбирай цвета, которые любит хозяин 2022 года и, конечно, не пренебрегай своим комфортом. Ведь тигр любит себя, следуй его примеру!

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Топы

Шелковые топы на тонких бретельках – классика. Такой топ всегда стильный и беспроигрышный вариант для вечеринки. Его можно дополнить вечерними аксессуарами – объемные серьги или колье идеально дополнят образ. А вот топ, декорированный пайетками, вышивкой или бисером, может быть главным украшением образа, ведь он уже самодостаточен.

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