Маникюр на декабрь 2021: идеи дизайна в фото

Неужели еще несколько дней и зима? Иногда не хочется верить, однако у природы свои планы: уже минус ночью, морозные утренники и первые снежинки в воздухе. В такие моменты очень нужно поднимать настроение и не терять свою энергию. А, что может доставить удовольствие девушкам? Верно, маникюр!

Так что ловли классные и разные идеи для маникюра на декабрь 2021 года. Специально для тебя:)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от манікюр/педикюр/брови/зачіски (@nailhub.kyiv)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от манікюр/педикюр/брови/зачіски (@nailhub.kyiv)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от манікюр/педикюр/брови/зачіски (@nailhub.kyiv)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

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Фото — iStock

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