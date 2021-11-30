Мода осень 2021: топ-5 незаменимых вещей

Мы составили список вещей, которые тебе точно понадобятся этой осенью! Эти полезные мелочи помогут тебе всегда быть в строю.

На первом месте, конечно, зонт! Синоптики обещают дожди уже через несколько недель, поэтому самое время выбрать себе большой и яркий зонт. Учитывай, что он должен удобно складываться, ведь в твоей сумке не так много свободного места, а постоянно носить в руках очень неудобно, правда? И не покупай черный зонт. Яркие расцветки способны поднять настроение даже в пасмурный день, так почему бы именно зонту не стать красочным акцентом в твоем образе?

Мода 2021: какая обувь в тренде этой осенью

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Вторую позицию в нашем списке занимает плащ-дождевик. Дизайнеры этой осенью решили поставить комфорт на первое место, и в коллекциях многих брендов ты найдешь самые разнообразные объемные дождевики всевозможных цветов. В тренде прозрачные плащики из пвх с яркой канвой!

Это удобно и стильно – они могут стать как центральной деталью образа, так и отойти на второй план. Главное – правильно подобрать обувь и вещи, которые окажутся под дождевиком!

На третьем месте резиновые сапожки. Этот тренд становится актуальным каждую осень, и неудивительно – ведь более подходящей обуви для прогулки по мокрому парку не существует. Ты можешь выбрать любой цвет, любую высоту сапожек и превратить этот, казалось бы, простой элемент в главный модный акцент в твоем луке.

Четвертое место прочно заняли бомберы. Этот вид курточек стал популярным еще летом, но настолько полюбился модникам, что представить осенний гардероб без них в этом году невозможно! Выбирай бомберы из непромокаемой ткани – они защитят тебя он небольшого осеннего дождя.

А вот от ливня придется прятаться под зонтом – бомбер не предполагает наличие капюшона, и твоя укладка в такую погоду долго не продержится.

На пятом месте помада конфетно-розового цвета! Все мировые косметические бренды в новом сезоне пополнили свои линейки именно розовыми оттенками – от почти пастельного до насыщенно малинового. Не старайся придать губам четкий контур – это теперь не модно. Слегка размытый силуэт губ, конфетные оттенки babydoll – и ты в тренде! Огромный плюс таких цветов в универсальности: они подходят к большинству образов, и уместны как на деловой встрече, так и в ночном клубе на вечеринке!

У тебя есть еще несколько недель до того, как осень окончательно победит летнее тепло. Поэтому самое время присмотреть яркие зонт и резиновые ботиночки, прозрачный дождевичок, золотой бомбер и пополнить косметичку конфетной помадкой. И ты будешь готова к любой непогоде!

Фото: IStock