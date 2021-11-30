Кроссовки на осень 2021: модные тренды (фото)

Мода 2021: какие кроссовки в тренде этой осенью
Ну наконец девушки могут носить красивые платья, юбочки, брючные костюмы и буквально летать, а не умирать под вечер. А все благодаря моде на кроссовки! В 21 веке это стало стильным, удобным, практичным. И ножки ежедневно говорят «спасибо» за отдых от каблуков. И теперь каждая девушка хочет иметь не только десяток пар босоножек, но и кроссовок под каждый лук!
Сейчас мы тебе расскажем, какие кроссовки в моде осенью 2021 года.
Много шнурков
Шнуровка возвращается в модные тренды обуви осень-зима 2021-2022, а значит, в кроссовках ее должна быть еще больше. Кроссовки на толстой подошве с двойной шнуровкой отлично смотрятся как с джинсами, так и со спортивными брюками. Ну и, конечно же, с платьями и юбками. Поэтому не забывай и не бойся их!
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«Папины кроссовки» или Ugly Sneakers
Некоторые подумают: «фу, какой ужас, что за массивную обувь ты носишь»? Но плюсов в «папиных кроссовок» и их массивности множество! Толстая подошва особенно классно защищает твою ногу от холода осенью и зимой. А гигантский размер только подчеркивает хрупкость женской ножки. Поэтому девушки на фото в такой обуви всегда выглядят стройнее.
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Белые кроссовки
Белые осенние кроссовки превращают нейтральный наряд в невероятно современный. Обязательно купи себе пару, если еще эта базовая вещь отсутствует в твоем гардеробе. Да, конечно ее можно легче испачкать… Но, если белые кроссовки мыть каждый раз после прогулки, прослужат они дольше.
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Неон и блестки
Неоновые цветовые палитры является первым заметным трендом осени 2021 именно для кроссовок. Яркие цвета и перламутр — возвращение к 90-м и 2000-м годам.
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Тренд «мatchy-matchy»
Буквально означает «сочетание цвета». Не так давно дизайнеры категорически отказались от тандема типа «одинаковая обувь и сумка». Но, честно признаемся, комбинирование кроссовок под твой наряд — это шикарный вариант для тех, кто хочет выделиться и самостоятельно диктовать тренды. Свой стиль — самое главное!
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Tie Dye
Эксперименты — лучшие друзья 2021! Первоначально Tie Dye — это метод окраски тканей (а теперь и обувной тренд), когда ее сворачивают в клубок, гармошку или комкают еще каким-то способом и помещают в покрасочный раствор. Результат эксперимента — это всегда сюрприз, все зависит от выбора цветов и их самостоятельного преобразования в принт. На наш взгляд, это суперский вариант для преображения старых кроссовок.
Животные принты
Если тебе нравится леопардовый или крокодилий узор, однако надеть такую кофточку ты не решишься, экспериментируй с обувью! Не бойся вносить такие принты в свой гардроб, просто делай это качественно: не стоит кутаться леопардом с ног до головы.
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Фото — iStock, Getty Images
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Мода 2021: какая обувь в тренде этой осенью