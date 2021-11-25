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МОДА 2022: трендовые цвета года

Мода 2022: трендовые цвета

Девушки часто интересуются модой и следят за мировыми трендами. Ведь хочется примерно представлять, что носить, какие фасоны выбирать, какие цвета предпочесть. Наконец-то можно понемногу готовиться к следующему году – Институт цвета Pantone назвал 15 трендовых оттенков модного сезона-2022. Среди них как спокойные, так и яркие цвета, так что каждая найдет то, что ей нравится.

Известный во всем мире своими открытиями в сфере колористики Pantone знает все о главных трендах еще до старта Недель моды. Более того, ведущие дизайнеры популярных fashion-брендов ориентируются на эти исследования во время разработки сезонных коллекций, поэтому именно Pantone по праву считается законодателем цветовых трендов в модной индустрии. Так, тенденции сезона весна-лето 2022 года традиционно разделили на две части: специалисты представили 10 трендовых оттенков и 5 базовых, которые называются Core Classics.

Мода 2022: трендовые цвета

Главными весенними оттенками, по версии экспертов Pantone, станут тона синей гаммы. А именно пастельно-голубой Spun Sugar («Сахарная пряжа»), цвет морской волны Harbor Blue («Голубая гавань»), темно-синий Skydiver («Парашютист»), а также оттенок покрытого льдом озера Glacier Lake («Застывшее озеро»).

Мода 2022: трендовые цвета

Кроме них в списке лидеров есть такие цвета:

  • пудрово-розовый Gossamer Pink;
  • ярко-малиновый Innuendo;
  • красный Poincian;
  • солнечно-желтый Daffodil;
  • кофейный Coca Mocha;
  • георгинный Dahlia.

Мода 2022: трендовые цвета

Мода 2022: трендовые цвета

Мода 2022: трендовые цвета

Самыми популярными базовыми цветами будут Northern Droplet («Северная капелька»), Perfectly Pale («Совершенная бледность»), Poppy Seed («Маковое зернышко»), Snow White («Чистый белый») и, неожиданно, Basil («Базилик»).

Мода 2022: трендовые цвета

Мода 2022: трендовые цвета

Специалисты компании подчеркивают, что на голубые оттенки их вдохновил период пандемии: они сравнивают эти тона с грустью от ношения хирургических масок второй год подряд. Вдохновением для насыщенного оттенка малины послужил ковбойский костюм Versace рэпера Lil Nas X.

Мода 2022: трендовые цвета

Пудрово-розовый оттенок возник среди трендов благодаря красивому цвету сахарной ваты, фиолетовый – насыщенному оттенку георгинов. А на красный, кофейный, зеленый и снежный оттенки специалистов натолкнули цвета мака, какао, снега и базилика.

Как же интересно, что каждый цвет имеет свою историю и выбран не просто так! Правда ведь?

Фото — Getty Images, iStock

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