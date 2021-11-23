Мода 2021 перенесла из прошлого года любовь к оверсайзу и широким джинсам. Но добавила и много женственных элегантных элементов кроя. Что уже вышло из моды? А к каким вещам стоит присмотреться? Дизайнеры сказали свое слово, выпустив новые коллекции. И вот что они предлагают:

Мода 2021: тренды

Костюмы свободного кроя

Карантин внес моду на удобство! Никаких приталенных жакетов и зауженных брюк. Сейчас в моде костюмы широкого кроя. Такой образ будет уместен и во время деловой встречи, и во время ужина с друзьями. Украшения, блуза или топ создадут дополнительный акцент, который поможет в любой ситуации выглядеть на все сто.

Тотал Лук

Наступает любимое время для тех, кто не любит подбирать цветовую гамму. Теперь в моде тотал лук — то есть весь образ создан из одного материала и в одном цвете или его оттенках. Для повседневной жизни чаще всего выбирают черный, красный, белый и цвет беж. Но не стоит ограничивать себя.

Открытая спина

Легендарное платье Мирей Дарк с открытой спиной в фильме «Высокий блондин в черном ботинке» обсуждается до сих пор. Припоминаете тот закрытый черный скромный наряд спереди и смелый вырез на спине до ягодиц? Мода 2021 года пока такой дерзости себе не позволяет, но приветствует модели платьев, блуз и свитеров с открытой спиной.

Акцент на талию

Обладательницам тонкой талии дизайнеры предложили уйму одежды, который подчеркнут их красоту. Кроп-топы и бра возвращаются и отвоевывают себе место не только в стрит стайле, но и в образах для особых событий. Талию подчеркивают укороченными жакетами, поясами и даже небольшими вырезами на платьях.

Летящие и струящиеся платья и юбки будут must have этим летом. Некоторые дизайнеры объединили несколько трендов, сделав не только приталенные варианты с открытой спиной, но и однотонные оверсайз костюмы.

Клетка не раз появлялась на модных показах! Дизайнеры использовали и крупную, и мелкую, экспериментировали с цветами и фактурами, создавали и костюмы, и платья, и верхнюю одежду.

Мода 2021 года позволит проявить и женственность, и брутальность, и собрать индивидуальный образ, который подчеркнет вашу красоту и характер. Модные украшения и стильная обувь поможет завершить лук. К слову, джинсы в 2021 тоже никто не отменял, но обратите внимание на актуальные модели. Благодаря разнообразию тенденций вы сможете проявить свою фантазию и талант. Сияйте в 2021!

Фото — iStock