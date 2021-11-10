Маникюр на ноябрь 2021: идеи дизайна в фото

Глубокая, морозная осень уже подобралась в упор. Однако в этом году она оказалась настолько красивой, что вдохновляет нас только на креатив и позитивный настрой. Поэтому отбрось все негативные мысли о холоде, зиме, дождях и давай наслаждаться разноцветными листьями и солнцем. А также давай создавать классное настроение с помощью модного дизайна маникюра на ноябрь 2021 года.

Мы об этом уже писали и не устаем повторять, что осень – не причина отказывать себе в ярком дизайне. Главное в этом деле – самовыражение и комфорт. И разве важно, что другие подумают? Но чудесные нюдовые оттенки тоже не стоит недооценивать. Они всегда выглядят стильно. Итак, ты уже записалась к мастеру на ноябрь, а идей еще нет? Сейчас мы поможем тебе. Идеи для маникюра на ноябрь 2021 года – к твоему вниманию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от манікюр/педикюр/брови/зачіски (@nailhub.kyiv)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от манікюр/педикюр/брови/зачіски (@nailhub.kyiv)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОНЛАЙН КУРСЫ по МАНИКЮРУ (@vakula_nails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОНЛАЙН КУРСЫ по МАНИКЮРУ (@vakula_nails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОНЛАЙН КУРСЫ по МАНИКЮРУ (@vakula_nails)

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