Как самостоятельно подстричься в домашних условиях?

Как самостоятельно постричься в домашних условиях?
Ради своей красоты девушки могут научиться делать все, что угодно: маникюр, педикюр, маски для лица, эпиляцию. А можно ли научиться стричься самостоятельно и желательно равно? Наш ответ — конечно, да! Поэтому скорее читай наш материал, чтобы узнать все детали.
1. Рабочее место для стрижки
Лучшее место для самостоятельной стрижки — светлая комната с зеркалом, а лучше даже с двумя, чтобы контролировать стрижку со всех сторон. Заранее стоит подумать и об уборке после стрижки. Если с вашего пола будет сложно убрать маленькие пряди волос, то лучше застелить покрытие газетами или пленкой.
2. Инструменты для стрижки
С первого взгляда кажется, что постричься можно любыми ножницами, однако это не так. Для качественной стрижки инструмент должен быть максимально острым. Лучше всего воспользоваться профессиональными ножницами и с лезвием не более восьми сантиметров в длину. Также вам понадобится щетка, чтобы тщательно расчесать волосы, расческа для распределения секций волос, а также несколько резинок.
3. Подготовка волос к стрижке
Волосы лучше стричь мокрыми, ведь сухие начнут крутиться, электризоваться. Поэтому перед стрижкой обязательно помойте волосы с шампунем и кондиционером. После можно нанести спрей для легкого расчесывания. Во время стрижки под рукой хорошо иметь профессиональный мультиспрей с водой, чтобы смачивать сухие волосы.
Ровные волосы и кончики
1. Раздели волосы на две части;
2. Собери волосы в низкие хвосты с помощью резинки;
3. Проследи, чтобы все пряди волос были собраны, а сам хвост был тугим и гладким;
4. Завяжи еще одну резинку над тем местом, где собираешься стричь;
5. Держи ножницы горизонтально и отрежь длину до резинки;
6. Развяжи хвосты и оцени длину волос сзади через зеркало. Если видишь какие-то неровности, то может повторить процедуру.
Челка
1. Раздели волосы на прямой пробор;
2. Отдели над лбом треугольник из волос такого размера, которого ты бы хотела челку. Лучше начать с меньшего количества и затем увеличивать размер;
3. Убери лишние волосы за уши или заколи их шпильками так, чтобы они не мешали стрижке;
4. Расчеши будущую челку и обрежь столько, сколько хочешь. Помни, что когда волосы высохнут, то челка станет еще более короткой;
5. Держи ножницы вертикально и пройдись еще раз по челке, чтобы она выглядела более легкой.
Каскад
1. Зачеши все влажные волосы вперед и закрепи их в тугой хвост так, чтобы он был параллельно полу;
2. Закрепи на хвосте еще одну резинку в том месте, где ты не планируешь обрезать волосы;
3. Отрежь волосы, держи ножницы параллельно лицу и немного под углом к волосам, чтобы получить каскад;
Благодаря такому методу у тебя спереди получится каскад, а сзади — полукруг.
Также помни, чем короче твои волосы, тем сложнее их стричь. И как бы там ни было, лучшая стрижка — стрижка у профессионала.
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