Мода 2021: трендовые сумки осени (фото)

Неограниченный полет фантазии — так можно охарактеризовать модные сумки на осень 2021 года. Уверены, что некоторые из них тебе даже не придется покупать, ведь они уже могут быть в твоем гардеробе. Какие-то модели ты можешь не понять, а в некоторые влюбишься с первого взгляда! Поэтому давай быстрее узнаем, какие же сумки в тренде осенью 2021 года.

Станем самыми модными в этом сезоне!

Оверсайз

Стиль оверсайз никуда не исчезает, а только удерживает свои позиции и захватывает сумки. Например, дизайнеры Burberry предложили не просто объемные, а огромные модели! Их даже и сумочкой назвать сложно. Не сказать, что практично, но выглядит точно интересно.

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Бахрома

Американские, ковбойские мотивы тоже захватили тренды 2021 года. Модные сумки украсили разнообразной бахромой: у Burberry — тонкой и изящной, в Chloe — в виде широких лент, в Isabel Marant — похожей на длинные кожаные шнурки. Как тебе такое?

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Искусственный мех

С такой сумкой ты всегда сможешь иметь у себя под рукой «пушистого, мягкого друга». В холодное время года такой аксессуар занимает почетное место в трендах. Некоторые из них действительно выглядят мило и могут согреть в осеннюю погоду.

Рюкзаки

Мировые дизайнеры всегда создавали не только стильные сумки, но и рюкзаки. И наконец они попали в топы этой осени. Круто, когда мода становится отражением реального мира. Появление на подиуме рюкзаков — как воплощение надежд и желаний уставшего от пандемии населения планеты. Ведь рюкзак — это синоним путешествий! Выбирай любой для себя.

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Плетение

Сумочки на каждый день могут быть оригинальными. А плетения — можно носить не только летом, но и осенью — уверены законодатели моды. Поэтому смело покупай такую ​​сумочку на осень или носи ту, которую приобрела летом. Только аккуратно с верхней одеждой, плетеные сумочки из соломы могут ее повредить.

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Асимметрия

Готовясь к осеннему сезону, дизайнеры экспериментировали с необычными силуэтами сумок — и в результате мы получили целую плеяду оригинальных асимметричных моделей. Выглядят они интересно, элегантно и стильно.

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Полукруг, сумка-батон

Как в одежде, обуви, прическах, так и в сумках — мода 90-х годов уверенно возвращается в современные тренды. Кстати, такие сумочки могли заваляться у тебя или в шкафу твоей мамы. Смело можешь их достать, отдать на реставрацию и быть самой модной этой осенью.

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Монограмма, бренды

Логомания снова появляется на модном Олимпе. Тренд далеко не нов, но опять актуален. И, если ты думала, что светить брендами — устаревшее, то можно делать это снова. Versace, кстати, продемонстрировал свою новую монограмму — La Greca. А некоторые бренды возродили винтажные узоры вензелей на своих осенних моделях.

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Фото — iStock, Getty Images

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