А ты уже готова к Хэллоуину 2021? Самая жуткая ночь в году совсем скоро, так что пора выбирать устрашающий мейк. Ты же не хочешь быть как все? Поэтому G.SPACE приготовил для тебя подборку оригинальных и простых вариантов макияжа на Хэллоуин 2021.

Вампирши, зомби, кошечки и ведьмочки – эти «страшно сексуальные» персонажи уже устарели и надоели! Если ты хочешь выделяться в хэллоуинской толпе, твой праздничный лук должен быть оригинальным и запоминающимся. Костюм играет немаловажную роль при создании образа, однако на первом месте все же стоит макияж – именно от него зависит, насколько реалистично ты будешь выглядеть!

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На первом месте в нашем ТОПе оказался образ женщины-скелета Катрины. Этот красочный персонаж родом из Мексики. Однако, в последнее время все чаще можно встретить разнообразные вариации мейка Катрины во всем мире. И, что примечательно, не только в Хэллоуинскую ночь! Огромный плюс этого макияжа в простоте – для его создания тебе не нужно обладать талантом художника или обращаться за помощью к профессиональному гримеру.

Для поклонников сказки «Алиса в стране чудес» мы выбрали целых два варианта праздничного образа! Первый – это Красная Королева. Конечно, этот мейк придется дополнить пышным платьем с воротником-стойкой, чтобы лук получился законченным, однако сам по себе макияж невероятно легкий в исполнении. Синие тени, тонкая высокая бровь, красное сердечко на губах – и вуаля, ты уже капризная, несколько сумасшедшая карточная Королева!

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Образ Чеширского кота из той же сказки выглядит не менее эффектно. В идеале для его создания тебе понадобятся ярко-голубые линзы, однако и без них макияж выглядит круто!

В этом варианте хэллоуинского мейка тебе придется проявить терпение: каждый из зубиков завораживающей улыбки Чеширского кота придется прорисовывать вручную. Однако оно того стоит!

Если ты совсем не хочешь заморачиваться с костюмом, предлагаем тебе нарисовать на лице… еще одно лицо! Этот макияж достаточно простой, а выглядит невероятно жутко. Главное, что тебе не понадобится грим: ты можешь смело пририсовывать все детали с помощью своего повседневного набора косметики!

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А этот мейк в стиле Pop Art нам нравится особенно! Не смотря на то, что он совершенно не страшный, мы уверены, что твои друзья по достоинству оценят такой неординарный хеллоуинский образ.

Выбирай любой из понравившихся вариантов хэллоуинского макияжа и смело экспериментируй – меняй цвета, добавляй детали. Образ должен создавать настроение, и пусть оно у тебя будет праздничным!

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