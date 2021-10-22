Макияж на Хэллоуин 2021 от участников «Топ-модель по-украински»

Совсем скоро Хэллоуин, и ты наверняка уже начала продумывать свой праздничный образ. Быть ведьмой или «кровавой медсестричкой» — это банально. Поэтому мы предлагаем тебе посмотреть, какой макияж к Хэллоуину сделала себе Лиза Доронько, участница реалити «Топ-модель по-украински». А твоему парню точно понравится ужасающий мэйк Сергея Стоуна!

Итак, чтобы сделать такой макияж, как у Лизы, тебе понадобится:

— тональный крем

— светлая пудра

— пудра для контуринга

— черный лайнер

— карандаш для бровей

— розовые и черные тени

— тушь

Поехали!

Нанеси на лицо светлый (практически белый!) тональный крем. Тщательно растушуй спонжем.

Закрепи тон матирующей пудрой. Выбирай максимально светлый оттенок пудры или используй бесцветное средство с эффектом «финиша».

Далее кистью широкими мазками наносим на скулы, виски и шею темную пудру для контуринга. Мазки должны быть сочными, яркими и достаточно резкими.

Возьми палетку теней и прокрась веки розовым или фиолетовым цветом. Проведи также полоску тенями по линии роста нижних ресниц. Старайся наносить средство плотным слоем, чтобы получился максимально насыщенный цвет.

Поверх розовых теней «положи» черные. Тщательно растушуй, и следи, чтобы из-под черного цвета по краям просматривался розовый.

Брови прокрась темно-коричневым или даже черным карандашом, расчеши и закрепи волоски гелем для бровей.

Черным лайнером или подводкой раскрась кончик носа, как показано на фотографии.

Возьми тонкую кисть, смочи ее водой и нарисуй поверх губ вертикальные тонкие полоски черными тенями. Если же у тебя есть черная матовая помада, можешь использовать ее.

И завершающий штрих – прокрась ресницы удлиняющей черной тушью.

Всё, ты готова к Хэллоуину! И теперь можем переходить к праздничному мэйку твоего парня. Тем более что для его создания понадобиться совсем немного косметики и времени!

— консилер

— кремовые средства для контуринга: светлый и темный оттенки

— лайнер или подводка

Приступаем!

Консилером наметь на лице рисунок.

Прокрась средством для контуринга сперва темные, а затем светлые части рисунка. Не используй для этого рассыпчатые пудры, отдай предпочтение кремовым средствам!

Лайнером или подводкой прорисуй все контуры рисунка. Прокрась брови и глаза, подведи нижнее веко, нарисуй «бороду» и «шрамы» на шее.

Дополнить образ можно яркими линзами. Цвет выбирайте на свой вкус: к этому мэйку подойдут любые!

Теперь вы с парнем готовы к самой страшной ночи в году, и однозначно будете самой запоминающейся парочкой на Хэллоуинской вечеринке.

Подробнее смотри в видео: