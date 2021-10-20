Какая верхняя одежда в тренде осенью 2021? Думаешь, что покупать онлайн: легкие куртки, плащи, пальто, тренчи или бомберы? Читай о модных трендах 2021 в нашем материале.

Куртки. Мода 2021

Лидирующую позицию сейчас занимают кожаные курточки. А лучше – куртки из эко-кожи, мы ведь за разумное потребление, не так ли? Тем более, что верхняя одежда из искусственных материалов намного разнообразнее! Ты сможешь выбрать «кожанку» любого цвета, любого кроя – от косухи до объемной оверсайз, словно одолженной у папы или парня.

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Если тебе больше по вкусу болоньевые куртки и куртки из плащевой ткани, обрати внимание на короткие модели. Осень 2021 достаточно теплая, поэтому нет особой необходимости выбирать ту «что всё прикрывает». Это может быть как дутый объемный вариант, так и женственная приталенная куртка, по крою напоминающая жакет.

Кстати, о жакетах! Осенью 2021 без них точно не обойтись, поэтому уже сейчас на более теплую погоду присмотри себе идеальный жакет. В моде – клетчатые удлиненные модели с большим отложным воротником! Образ можешь дополнить широким ремнем на талии.

Плащи и пальто. Мода 2021

А пока еще холодно для жакетов, можете примерить плащи и пальто в клетку.

Любите фирменные вещи? Тогда особое внимание обратите на классический принт Burberry, и даже если не готовы полностью облачиться в клетку, попробуйте дополнить лук клетчатым шарфом или платком. Очень стильно!

Для фанатов флористичных принтов отличным решением станут плащи с цветочными узорами. Особо популярными осенью 2021будут крупные, немного абстрактные рисунки, а вот мелкие цветочные принты стоит оставить на лето.

Помните, что в моде «звериные» узоры, так что если давно мечтали обзавестись пальто или плащом с леопардовыми пятнышками, сейчас самое время! Но не перегните палку: леопардовый тотал лук, который будет смотреться стильно, а не дешево, лучше подбирать, советуясь со стилистом!

Еще одна фишка: стеганные пальто. Такие вещи были популярными в 80-х, и вот снова вернулись на подиум. И не удивительно, ведь такое пальто автоматические становится ключевой деталью образа, и комбинировать его можно с любыми вещами – как с легкими летящими платьями, так и с mom jeans и гранжевыми ботинками, например! Присмотритесь к моделям теплых оттенков: сливочному, солнечному желтому, хаки и оливковому.

Бомберы. Мода 2021

Короткие бомберы уже который сезон занимают лидирующие позиции в гардеробах модниц. Яркие, максимально комфортные бомберы станут заметной деталью образа в стиле спорт-шик. Не бойтесь комбинировать их с совершенно разной обувью – от кроссовок до лодочек на высоком каблуке.

Вот увидите, чем более неординарным будет сочетание, тем более стильно оно будет выглядеть! Скажите «нет» консервативным взглядами и смело экспериментируйте.

Прозрачная верхняя одежда. Мода 2021

Еще один хит осени 2021 – прозрачные куртки и плащи. Это одновременно и очень красиво и удобно, так как выполненная из прозрачных транспарентных материалов верхняя одежда – водонепроницаемая, и служит одновременно дождевиком. Так что можно забыть про неудобные зонты!

Выбирая верхнюю одежду на осень 2021 помните, что тренды трендами, но не стоит забывать про свой вкус, параметры и силуэты, которые вам идут! Ведь даже если вы приобретете супермодную вещь, но она не «сядет» на вашу фигуру, образ будет испорчен.

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