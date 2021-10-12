Маникюр на октябрь 2021: идеи дизайна в фото
Даже, когда дни становятся холодными, осенними и мрачными, наше с тобой настроение всегда могут спасти несколько вещей: горячий чай, какао, посиделки с подругами в одеялах, праздничный макияж для себя и новый маникюр. Согласись, все эти пункты всегда добавляют настроения. Но сегодня поговорим о трендовом маникюре на октябрь 2021 года.
Мы об этом уже писали и не устаем повторять, что осень — не причина отказывать себе в ярком дизайне. Главное в этом деле — самовыражение и комфорт. И разве важно, что подумают другие? Но нюдовые оттенки тоже не стоит недооценивать. Ведь они всегда выглядят стильно. Ты уже записалась к мастеру на октябрь, а идей ещё нет? Сейчас мы тебе поможем. Идеи для маникюра на октябрь 2021 — к твоему вниманию.
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Фото — iStock
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