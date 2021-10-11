Маникюр на осень 2021: модные тренды

А вот и осень! Однако не хочется верить, что дни станут холодными, влажными и серыми. Давай попробуем немного продлить лето и тепло на наших ногтях? Поверь, есть такие дизайны, которые будут выглядеть и недостаточно ярко, но в то же время согреют тебя в прохладный день. Скорее смотри и выбирай свой!

Подборка модных дизайнов на осень 2021 специально для тебя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР / НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (@teplova_beautyland)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentina KADYROVA NAIL STUDIO (@valentinakadyrova.2)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentina KADYROVA NAIL STUDIO (@valentinakadyrova.2)

Фото — iStock

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