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Маникюр на Хэллоуин 2021: выбирай самый креативный дизайн

Маникюр на Хэллоуин 2020

Хэллоуин 2021 приближается! Какой маникюр сделать, чтобы образ стал полноценным? Ведь каждая деталь имеет значение! Карантин не помеха устроить онлайн-вечеринку с друзьями и отметить праздник, который, кажется, олицетворяет весь год. Мы подготовили тебе фотоподборку интересных идей для маникюра на Хэллоуин. Вдохновляйся!

Маникюр на Хэллоуин 2020

Маникюр на Хэллоуин 2020

Маникюр на Хэллоуин 2020

Маникюр на Хэллоуин 2020

Маникюр на Хэллоуин 2020

Маникюр на Хэллоуин 2020

Маникюр на Хэллоуин 2020

Маникюр на Хэллоуин 2020

Маникюр на Хэллоуин 2020

 

Каждая из предложенных идей сделает тебя самой стильной на вечеринке монстров. И кстати, не зря говорят, что все женщины в душе немного ведьмы. Прояви себя и поколдуй над своими ноготками накануне Хэллоуина 2021!

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Фото — iStock

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