Хэллоуин 2021 приближается! Какой маникюр сделать, чтобы образ стал полноценным? Ведь каждая деталь имеет значение! Карантин не помеха устроить онлайн-вечеринку с друзьями и отметить праздник, который, кажется, олицетворяет весь год. Мы подготовили тебе фотоподборку интересных идей для маникюра на Хэллоуин. Вдохновляйся!

Каждая из предложенных идей сделает тебя самой стильной на вечеринке монстров. И кстати, не зря говорят, что все женщины в душе немного ведьмы. Прояви себя и поколдуй над своими ноготками накануне Хэллоуина 2021!

Светильник Джека: Как вырезать тыкву на Хэллоуин

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