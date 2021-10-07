С приходом холодов самым актуальным аксессуаром становится именно шапка. Головной убор, который мы все так не любили в детстве, сейчас не только хранит голову в тепле, но и является одной из важнейших частей лука осенне-зимней моды 2021-2022. Поэтому стоит разобраться, какую же шапку стоит носить этой зимой.

В осенне-зимнем сезоне 2021/2022 модные дизайнеры наполнили свои коллекции бини. Именно она стала самой модной шапкой на нынешних показах. Об этом пишет и издание Vogue.ua.

Мода 2021 — 2022: какая обувь будет в тренде

Еще в начале XX века шапка-бини не считалась модной, ее носили представители рабочего класса. И только спустя годы бини стала удобным аксессуаром в гардеробе школьников и студентов. Зимой 2021 бини просочились и на подиумы в различных своих интерпретациях. Их признали самыми актуальными из-за того, что они идут практически каждому и подходят под любой наряд – спортивный костюм или элегантный лук на пати.

Многие модные дома и дизайнеры представили бини в своих коллекциях осень-зима 2021/2022. В частности, Max Mara показали двухцветные шапки с широким отворотом, а Dolce&Gabbana – однотонную бини. Coach и Brandon Maxwell решили отказаться от чрезмерного дизайна бини, сделав ставку на цвет. А Gucci и Ami позволили взрослым перенестись в детство, когда у каждого была шапка с помпоном.

Фото: Vogue.ua

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