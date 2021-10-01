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Маникюр на осень 2021: модные тренды

Маникюр на осень 2021: модные тренды

А вот и осень! Однако не хочется верить, что дни станут холодными, влажными и серыми. Давай попробуем немного продлить лето и тепло на наших ногтях? Поверь, есть такие дизайны, которые будут выглядеть и недостаточно ярко, но в то же время согреют тебя в прохладный день. Скорее смотри и выбирай свой!

Подборка модных дизайнов на осень 2021 специально для тебя.

 

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Публикация от МАНИКЮР / НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (@teplova_beautyland)

 

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Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

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Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

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Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

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Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

 

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Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

 

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Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

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Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

 

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Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

 

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Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

 

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Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Valentina KADYROVA NAIL STUDIO (@valentinakadyrova.2)

 

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Публикация от Valentina KADYROVA NAIL STUDIO (@valentinakadyrova.2)

Маникюр на осень 2021: модные тренды

Фото — iStock

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