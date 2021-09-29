Маникюр на октябрь 2021: идеи дизайна в фото

Даже, когда дни становятся холодными, осенними и мрачными, наше с тобой настроение всегда могут спасти несколько вещей: горячий чай, какао, посиделки с подругами в одеялах, праздничный макияж для себя и новый маникюр. Согласись, все эти пункты всегда добавляют настроения. Но сегодня поговорим о трендовом маникюре на октябрь 2021 года.

Мы об этом уже писали и не устаем повторять, что осень — не причина отказывать себе в ярком дизайне. Главное в этом деле — самовыражение и комфорт. И разве важно, что подумают другие? Но нюдовые оттенки тоже не стоит недооценивать. Ведь они всегда выглядят стильно. Ты уже записалась к мастеру на октябрь, а идей ещё нет? Сейчас мы тебе поможем. Идеи для маникюра на октябрь 2021 — к твоему вниманию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

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Мода 2021: пальто, плащи, тренчи и косухи — трендовая верхняя одежда осени

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Фото — iStock

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