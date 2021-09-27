Макияж 2021: модные тенденции весна-лето

Яркие акценты, нежные румяна, таинственный взгляд … Главной идеей тенденций макияжа весна — лето 2021 стала честность и индивидуальность. Как ее подчеркнуть? Читай дальше в материале.

Макияж 2021: Драматический взгляд

Из-за масочного режима акцент в макияже сместился с губ на глаза. Все стремятся подчеркнуть красоту глаз, показать длинные ресницы, густые брови и вообще привлечь внимание к тому самому «зеркалу души». В 2021 году их предлагают выделять радикально, с помощью черного цвета. Вариации могут быть разными: от жирной стрелки, насыщенного смоки айс до оверлайна всего глаза. Но с этим трендом нужно быть осторожной, ведь черный цвет может сделать глаза визуально меньше. Обратите внимание, как тенденцию обыграли Batsheva, Alice + Olivia, Dior и Giambattista Valli. Советуем присмотреться и к варианту театральных стрелок Клеопатры в Valentino и дымчато-сером матовом оформлении глаз Лючии Пики для Chanel Rosetta Getty.

Макияж 2021 Розовый цвет

Если планируешь носить мономакияж, тогда в 2021 году базовым цветом лучше выбрать розовый. Ультрамодным станет фуксия. На их основе можно сделать любой вариант мейка и расставить желаемые акценты. К тому же, этот цвет придаст твоему лицу свежести.

Макияж 2021: Теплые оттенки румян

Да, розовый цвет в моде, но в ежедневном макияже 2021 лучше использовать теплые оттенки румян. Они придадут естественности и изысканности твоему мейку. Важно использовать бежевые и персиковые цвета без рыжего подтона. Макияж весна-лето 2021 стремится подчеркнуть нежность и теплоту образа, изысканность и женственность.

Макияж 2021: Голая кожа

Один из главных трендов этого года — голая кожа, то есть, максимально чистая, с ровным тоном. Визажисты советуют уделить больше внимания ее уходу, чтобы восстановить природное сияние после долгого ношения маски. Используйте легкий тон, который будет незаметно лежать на коже и замаскирует мелкие недостатки и неровности. Присмотритесь к образу Паломы Эльсессер на шоу Marni, Анны Эверс на шоу Etro и девушек на показах Victoria Beckham, Supriya Lele, Burberry и Rodarte.

Макияж 2021: Ярко-красные губы

Интересный факт: даже нося маску, большинство девушек до сих пор ярко красят губы. Это еще раз доказывает, что макияж женщины делают для себя, а не для кого-то другого. В 2021 году в моде будут смелые ярко-красные губы, которые придадут уверенности, настроения и энергии. Именно такой макияж продемонстрировали на своих моделях Dolce&Gabbana и Vivienne Westwood.

Подчеркивайте свою красоту и сияйте!

Фото: IStock, vogue.com

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