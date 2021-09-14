Мода 2021: трендовые цвета осени

Мода 2021: какие цвета в тренде этой осенью
Мы уже писали о трендовых цветах 2021 года, что в целом они спокойные и мягкие. Рассчитаны на то, чтобы не надоесть тебе. А два главных из них — Pantone Colors of the Year на 2021 — лимонный желтый и серый. Но для сезона осень-зима 2021, конечно, в мире моды есть свои отдельные фавориты. И сейчас мы тебе о них расскажем, чтобы ты чувствовала себя уверенной и яркой!
Цвет в одежде — это только элемент, который должен подчеркивать твой характер, самобытность и личность. Осенью, когда лето уже прошло, так не хочется расставаться с яркими цветами, поэтому дизайнеры предлагают и не делать этого. Решись на самые смелые эксперименты!
Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022 (Нью-Йорк)
- Mykonos Blue — синий миконос,
- Illuminating — лимонный желтый,
- Leprechaun — зеленый эльфийский,
- Fuchsia Fedora — яркая фуксия,
- Pale Rosette — романтичный розовый,
- Adobe — теплый земляной,
- Fire Whirl — огненный вихрь,
- Rhodonite — темно-фиолетовый,
- Spring Lake — спокойный голубой,
- Root Beer -теплый коричневый.
В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:
- Coconut Cream — нежный кокосовый крем,
- Soybean — мягкий беж,
- Ultimate Gray — спокойный серый,
- Olive Branch — оливковый.
Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022 (Лондон)
- Green Bee — сочный зеленый,
- Tomato Cream — мягкий томатно-коричневый,
- Ibiza Blue — захватывающий синий,
- Illuminating — лимонный желтый,
- Winery — глубокий винно-красный,
- First Blush — мягкий розовый,
- Downtown Brown — глубокий коричневый,
- Daylily — желтый с оранжевыми бликами,
- Clear Sky — освежающий голубой,
- Red Alert — яркий красный.
В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:
- Perfectly Pale — нежный белесый,
- Ultimate Gray — спокойный серый,
- Olive Branch — оливковый,
- After Midnight- глубокий черно-синий.
А, если ты думаешь, какие же вещи купить в таких цветах, то следующая подборка примеров именно для тебя. Наслаждайся и ищи свои референсы, которые захочется повторить.
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Фото — iStock, Pantone
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