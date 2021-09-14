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Мода 2021: какие цвета в тренде этой осенью

Мода 2021: трендовые цвета осени

Мы уже писали о трендовых цветах 2021 года, что в целом они спокойные и мягкие. Рассчитаны на то, чтобы не надоесть тебе. А два главных из них — Pantone Colors of the Year на 2021 — лимонный желтый и серый. Но для сезона осень-зима 2021, конечно, в мире моды есть свои отдельные фавориты. И сейчас мы тебе о них расскажем, чтобы ты чувствовала себя уверенной и яркой!

Цвет в одежде — это только элемент, который должен подчеркивать твой характер, самобытность и личность. Осенью, когда лето уже прошло, так не хочется расставаться с яркими цветами, поэтому дизайнеры предлагают и не делать этого. Решись на самые смелые эксперименты!

Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022 (Нью-Йорк)

Мода 2021: трендовые цвета осени

Мода 2021: трендовые цвета осени

  • Mykonos Blue — синий миконос,
  • Illuminating — лимонный желтый,
  • Leprechaun — зеленый эльфийский,
  • Fuchsia Fedora — яркая фуксия,
  • Pale Rosette — романтичный розовый,
  • Adobe — теплый земляной,
  • Fire Whirl — огненный вихрь,
  • Rhodonite — темно-фиолетовый,
  • Spring Lake — спокойный голубой,
  • Root Beer -теплый коричневый.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

  • Coconut Cream —  нежный кокосовый крем,
  • Soybean — мягкий беж,
  • Ultimate Gray — спокойный серый,
  • Olive Branch — оливковый.

Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022 (Лондон)

Мода 2021: трендовые цвета осени

Мода 2021: трендовые цвета осени

  • Green Bee — сочный зеленый,
  • Tomato Cream — мягкий томатно-коричневый,
  • Ibiza Blue — захватывающий синий,
  • Illuminating — лимонный желтый,
  • Winery — глубокий винно-красный,
  • First Blush — мягкий розовый,
  • Downtown Brown — глубокий коричневый,
  • Daylily — желтый с оранжевыми бликами,
  • Clear Sky — освежающий голубой,
  • Red Alert — яркий красный.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

  • Perfectly Pale — нежный белесый,
  • Ultimate Gray — спокойный серый,
  • Olive Branch — оливковый,
  • After Midnight- глубокий черно-синий.

А, если ты думаешь, какие же вещи купить в таких цветах, то следующая подборка примеров именно для тебя. Наслаждайся и ищи свои референсы, которые захочется повторить.

 

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Публикация от Lacoste (@lacoste)

 

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Мода 2021: пальто, плащи, тренчи и косухи — трендовая верхняя одежда осени

 

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Публикация от ANDRE TAN-дизайнерский бренд (@atan.ua)

 

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Публикация от Всі. Свої Магазин (@vsi.svoi.store)

 

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Фото — iStock, Pantone

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