Прически и стрижки осень 2021: модные тренды (фото)

Осень — хоть и холодное время года, однако это не повод не быть модницей. Представь, прохлада, еще теплое солнышко, хорошее пальто, шарф, теплый чай с лимоном в парке и ты с новой прической! Это же вау. Поэтому, если ты не решилась на изменения летом, можно сделать их и осенью. Сейчас мы расскажем тебе, какие женские стрижки лучше выбирать осенью 2021, а ты выберешь то, что тебе по вкусу. Надеемся, что сможем подобрать вариант именно для тебя. Если соберешься к парикмахеру, лучше смоделируем стрижку в специальной программе или примерь парик, чтобы потом не жалеть об упущенных сантиметра. Модные стрижки осень 2021 до твоего внимания!

Как под линейку

Модные тенденции почти всегда возвращаются. Вот и в следующем сезоне вернутся в моду ровные срезы волос. Стилисты предлагают идеально ровную длину волос и прямую челка, которая может быть как длинной, что падает на глаза, так и короткой.

Волны на волосах

Волнистые волосы останутся в числе актуальных трендов на будущий сезон. На подиумах стилисты замечены в экспериментах: модные прически на длинные волосы и среднюю длину. Дизайнеры демонстрировали и мокрый эффект, и легкую небрежность. Поэтому смело бери пенку или гель для волос, пожмакай волосы, так чтобы образовались волны (неважно аккуратно или нет) и полный вперед!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salvatore Ferragamo (@ferragamo)

Пучок

Элегантный пучок в новом сезоне решил перевоплотиться на все сто процентов. Осенью будут актуальными высокий пучок, собранный на самой верхушке, и сочетание высокого пучка с распущенными длинными волосами, и совершенно фантастические сооружения, которые ты только сможешь придумать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANGEL CHEN (@angelchenstudio)

Ровный пробор

Ровный пробор точно посередине головы и прямые волосы с минимальным объемом у корней — это всегда модная прическа на средние волосы. Лаконично, элегантно и стильно. А если захочется немного разнообразия — добавь пару тонких косичек, украшений для волос или придай волосам «мокрый» эффект. Получится сразу интереснее!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CHANEL (@chanelofficial)

Маникюр 2021: обрати внимание на тренды года

Длина макси

Ну что, привет, диснеевская принцесса Рапунцель! Этой осенью длина волос актуальна как можно длиннее — чем ближе к ребрам, тем лучше. Но помни, что здесь важно соблюдать хорошее питания и ввести в свою жизнь привычки для здоровых и крепких волос. А, если тебе кажется, что просто длинные волосы — грустно, то и здесь могут быть эксперименты. Мастера советуют делать многослойную стрижку, чтобы избавить ее от статичности и «тяжелого» настроения. Также можно сделать свои кончики рваными или покрасить их в другой цвет.

Лесенка

Конечно, останется актуальной и всеми любимая стрижка-лесенка, или каскад. Она больше подходит девушкам с кудрявыми или волнистыми волосами. Ведь волосы в такой прическе напоминают грозди винограда. Лесенка подойдет девушкам с любой формой лица, поскольку позволяет его скорректировать.

Стрижка с челкой и челкой-шторкой

Женские стрижки с челкой — это довольно смелое решение. Ведь не всем он подходит и требует особого ухода. Однако такая стрижка всегда в моде. Например, челка под названием «шторка» является трендом последних нескольких лет. Обычно ее носят, разделив на две части прямым пробором. Как вариант, ее даже можно немного подкрутить.

Челка и кудри

У тебя прям очень пышные кудри и когда-то в детстве был «ужасная» кудрявая челка? Вернее, ты так считала. Скорее повторяй такой образ, ведь осенью он становится очень модным. Серьезно, не стесняйся себя и делай акцент на индивидуальности.

1970 и челка

Есть классика, которая никогда не умирает, а просто периодически засыпает и просыпается. Именно так происходит со стрижкой в ​​стиле 1970-х. О да, ты тоже помнишь ее с фото своих мам и бабушек? Это именно она. Дизайнеры предсказывают ей популярность осенью этого года. Главные акценты такие: промежуточные срезы от ключицы, ниспадающие длинные слои волос и длинная челка.

Ретро Маллет

Достаточно специфическая стрижка, в которой сразу улавливается ретро. Но осенью 2021 это одна из самых популярных и модных стрижек. Маллет — это когда впереди волосы коротко подстрижены, а сзади остаются длинными. Если ты найдешь крутого мастера, то за Маллет не нужно будет особенно ухаживать и укладывать. Стрижка для «ленивых».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TOM FORD (@tomford)

Каре

Каре — актуальность этой стрижки, кажется, никогда не исчезнет. Говорят, что девушки делают его после тяжелого расставания? Может и так, но не всегда! Эта стрижка хоть и кажется банальной, но может изменить твой образ на все 100%. Однако если ты думаешь, что, сделав такую ​​стрижку, избавишься от ежедневных укладок, то придется тебя разочаровать. Каре требует тщательного ухода и ежедневных укладок.

Под мальчика

Стрижки «под мальчика» тоже никуда не исчезают. Оно и неудивительно, ведь если такая прическа тебе подходит, то и во время ветра не мешает, и укладывать по утрам нужно не так много времени. Поэтому не бойся экспериментировать с неструктурированными асимметричными срезами, выступающими локонами на висках и лбе.

Пикси

Стрижка Пикси всегда была одной из самых популярных на подиуме. Пик популярности Пикси пришелся на середину 50-х годов прошлого века, затем в 60-х — новый виток и вот уже в 2021-2022 годах короткая стрижка снова входит в моду. Подумай, может, это как раз твой вариант на эту осень?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander McQueen (@alexandermcqueen)

Мода 2021: какие джинсы выбрать

Почти выбрита голова

Вот это да! Этой осенью стрижки «под мальчика» достигнут своего апогея. Дизайнеры говорят, что почти бритая голова идеально сочетается с большими дутыми рукавами и многослойностью в одежде. Однако не забывай, что это очень рискованный эксперимент, ведь выбритая голова требует определенных черт во внешности. Поэтому лучше посоветуйся со своим парикмахером или посмотри в фотошопе, подойдет ли такая стрижка именно тебе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander McQueen (@alexandermcqueen)

Если тебе хочется больше привычных вариантов, то предлагаем посмотреть, модные стрижки и прически весна-лето 2021 года. Думаем, что и они еще не потеряли свою актуальность. Красота везде — вдохновляйся и экспериментируй!

Фото — iStock, Getty Images

Читай также:

МОДА 2021: вот что в тренде