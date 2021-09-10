Какие сумки в моде в 2021 году? Мы готовы разложить по полочкам все модные тренды! Читай материал и выберите свой ТОП-8! Ведь модная сумка в шкафу девушки — это мастхэв!

Крупные цепи

Цепи стали акцентом для многих аксессуаров этого года. Исключением не стали и сумки различных форм и цветов. По сравнению с прошлыми годами, цепи на сумках стали больше и грубее и привлекают к себе основное внимание. Крупные цепи на сумке могут быть просто аксессуаром или заменять ручки. JW Anderson украсили небольшие аксессуары большими золотыми звеньями, Dries Van Noten представили модели с ручкой-цепочкой, а Tory Burch повесили на сумку эффектную цепь, которую при желании можно снять.

Современные ридикюли

Винтажные сумки остаются популярными в этом году, но с добавлением современных материалов и элементов. В 2021 году на подиуме дизайнеры показали осовремененные объемные ридикюли из кожи и бархата. Например, различные варианты ридикюлей можно увидеть в коллекциях Lanvin, Chanel и Miu Miu.

Элегантные тоуты

Сумки-тоут остаются основой делового стиля, который не теряет своей актуальности со временем. Если ты часто носишь костюмы для важных встреч, твой образ идеально дополнит сумка-тоут. Такие можно найти в коллекциях модных дизайнеров: Christian Dior продемонстрировали элегантный тоут коричневого оттенка с тонкими ручками и винтажной застежкой, Dolce&Gabbana сделали ставку на лаконичную черную модель, украшенную золотой съемной цепью, а Fendi предложили сумку-тоут с шерстяным покрытием, как в верхней одежде.

Объемные клатчи

Все привыкли, что клатч – это маленькая дамская сумочка, с которой обычно появляются на вечерних ивентах. Но дизайнеры переосмыслили использования этого аксессуара. Теперь он стал более практичным. Ведь современные девушки носят с собой много вещей. Bottega Veneta представила культовый клатч-облако и новую модель с фирменным плетением, а Loewe выпустили клатч из кожи в землистых оттенках.

Геометрия

Хочешь разнообразить свой гардероб оригинальными аксессуарами? Тогда выбирай сумки различных геометрических форм – круглые, цилиндрические, треугольные, квадратные. Такие аксессуары прекрасно подойдут смелым девушкам, которые могут позволить себе небольшую провокацию. Oscar de la Renta признались в любви к футуристической сумке-шару, Coach показали треугольные модели, а Roksanda – сумку кубической формы с ручкой в форме петли. Не обошлось и без сумки в форме сердечка от Vivienne Westwood.

Сумки-хобо

Говорят, что в этом году мода 2000-х смело врывается в нашу жизнь. То же и с сумками, а именно – с универсальной сумкой-хобо. Эта модель отличается формой полумесяца, короткой ручкой, которая чаще всего является продолжением сумки, вместимостью и мягкой тканью. У Bottega Veneta есть богатый цветовой ряд моделей сумок-хобо, а Brandon Maxwell показали замшевые минималистичные хобо с металлической застежкой.

Гиперболизированные шоперы

И снова о практичности и вместимости. Чем больше, тем лучше – девиз сумок на 2021 год. И так немаленькие оригинально шоперы становятся просто гигантскими на показах модных дизайнеров. В коллекции Chloe можно найти объемную модель с плетеными ручками, у Proenza Schouler – аксессуар, напоминающий дутую куртку, а у Jil Sander – минималистичный огромный шопер карамельного оттенка.

Вязаные сетки

Легкость и некая экологичность отражена в плетеных и вязаных сумках, которые будут особенно популярными в этом году. Отдельного внимания заслуживают модели, похожие на рыболовные сети. Такие сумки можно увидеть во многих коллекциях: у Rebecca Taylor – с длинной бахромой, у Rosetta Getty – из белоснежной сетки из плотных жгутов, а у Anna Sui – из разноцветной вязки.

Фото: Vogue.com

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