Обувь на осень 2021: модные тренды (фото)

Иногда кажется, что в новой реальности жизни с пандемией, локдаунами, карантинами, больше не надо покупать ни новой одежды, ни обуви. Ведь нужно беречь себя от большого скопления людей и не факт, не появится новая волна заболеваемости. Но мы предлагаем сказать «нет» негативным мыслям и наслаждаться жизнью прямо сейчас! Не теряй возможности показать себя миру в красивом образе. Сейчас мы тебе расскажем, какая обувь будет модной осенью 2021 года. Выбирай свою!

О трендовых луках 2021 года можно сказать одно — мода 1990-х возвращается! Это касается и одежды, и обуви. Мировые дизайнеры не забыли ни о ком: в тренде и шпильки, и кроссовки, и что-то очень необычное и яркое. А теперь подробнее.

Пайетки, цвет металлик

Осенью 2021 года дизайнеры рекомендуют обуваться так, чтобы, сиять и ходить по лужам. Интересная, конечно, концепция, ведь осенью можно ой как испачкаться. Однако тренды — дело не всегда повседневное. Дизайнеры предлагают ботинки и сапоги цвета металлик, а также полусапожки в пайетках — для тех, кто просто хочет быть в тренде и похвастаться своей яркостью.

Каблуки и шпильки

Помнишь фильмы начала 2000-х годов, когда модницы ходили в деловых костюмах и на опасно тонких шпильках? Так вот, этот тренд снова возвращается. Впрочем, если некоторые дизайнеры не стали выдумывать ничего нового, вернувшись к классическому фасону, то другие решили, что обувь на каблуках может быть оригинальной и даже забавной. А ты бы решилась надеть каблуки необычной формы?

Удобная обувь

Можно порадоваться, что дизайнеры все же помнят, что в пайетках и на каблуках не побегаешь, тем более не сходишь на осеннюю прогулку в лес. Поэтому один из трендов этой осени — удобная обувь на плоской подошве. Жокейские сапоги, ботинки с уютной подкладкой — комбинировать их советуют с любым предметом гардероба. Даже с романтическим шелковым платьем.

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Платформа

А ты знала, что платформа появилась еще в Древней Греции? И прижилась она очень хорошо, ведь тренд постоянно возвращается. Пиком популярности платформы считаются 1970-е, когда ее носили и женщины, и мужчины. И это неудивительно, ведь она удобнее, чем высокие каблуки и наряднее, чем плоская подошва.

Обувь с эко-мехом или вязаной тканью

Домашний уют так полюбился дизайнерам во время карантина, что они предлагают не отказываться от него и на улице. Почему бы иногда не надеть ботинки с меховыми или вязаными вставками? Или теплые меховые тапочки? Конечно, такая обувь быстрее пачкается, однако пока еще нет сильных осадков, можно успеть ее поносить.

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Кроссовки

Ну конечно же, куда без них. Кроссовки стали открытием последних лет, ведь теперь их носят с платьями, брюками и спортивными костюмами. Самыми модными дизайнеры считают массивные белые кроссовки с цветными вставками — идеально и максимально комфортно.

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Сапоги выше колена

Ну и, пожалуй, главное возвращение этого года — сапоги выше колена — ботфорты. Здесь дизайнеры дают простор для творчества. Это могут быть сапоги-чулки (черные или с принтом) или же сапоги со свободным голенищем, что собираются складками на щиколотках. А каблуки или платформа — здесь тоже выбирать моднице.

Фото — iStock, Getty Images

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