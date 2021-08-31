Чтобы сделать окрашивание волос не обязательно лететь к мастеру. Иногда нет времени и возможности посетить салон, а цвет освежить нужно. Не знаешь, как покрасить волосы дома? Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все подробности в материале.

Окрашивание в домашних условиях имеет свои подводные камни. Их стоит учитывать, чтобы избежать неприятных последствий от экспериментов с волосами. Перед тем, как творить красоту, ознакомься с правилом четырех «Нет».

Категорически запрещается:

1. Окрашивать волосы на травмированной коже головы. Отложи процедуру на другой день, если заметила у себя ссадины или царапинки. Воздействие химических компонентов краски с пораженным участком головы может вызвать тяжелую реакцию.

2. Использовать разведённую краску несколько раз. Мама учила быть экономной, но только не в ущерб своему здоровью! Поверь, лучше купить новую краску, нежели хранить старую в холодильнике.

3. Проводить процедуру в период менструации. «Гормональная буря» оказывает влияние не только на эмоциональное самочувствие женщины, но и на состояние волос и кожи. В этот период легко добиться нежелательного цвета, а в подарок еще можно получить ломкость волос!

4. Красить шевелюру после использования хны. В лучшем случае ты не заметишь вообще какого-либо нового оттенка. В худшем – получишь болотный цвет, впоследствии реакции между химическими и растительными компонентами.

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Теперь, убедившись, что ни один пункт к тебе не относится, можешь смело приступать к процессу. Следуй рекомендациям для получения результата не хуже, чем в салоне.

Определись с краской

На полках магазина ты можешь найти три типа красителя: натуральный, физический и химический.

Натуральные краски созданы природой. Это хна, басма, ромашка, грецкий орех, луковая шелуха. Они не наносят вреда волосам, а наоборот питают их. Такой тип красителя имеет скромный диапазон окраски, ведь он всего лишь слегка изменяет оттенок волос.

Физический – это тип краски с химическим пигментом. В его основе отсутствует аммиак и перекись водорода. Это тоники, пенки, спреи, маски. Красящий пигмент не проникает глубоко внутрь волоса. Он обволакивает его пленкой, из-за этого краска не отличается стойкостью. Но именно такой тип красителя подходит юным девушкам, которые хотят поэкспериментировать с образом.

Химические краски чаще всего применяют для домашнего окрашивания. Они хорошо маскируют седину и имеют разнообразную палитру оттенков. Важно перед нанесением на волосы сделать аллергопробу на сгибе локтя. Это поможет своевременно обнаружить побочную реакцию организма на химические компоненты. Если за 10-15 минут кожа не покраснеет, не появится зуд или жжение, можно краситься.

Изучи правильное нанесение краски

Ты уже разобралась, как правильно выбирать краску, а значит – половина пути пройдена! Теперь осталось узнать, как грамотно ее наносить.

1. Прежде всего обезопась свои руки и шею. Воспользуйся перчатками, которые идут в комплекте с краской, и найди старую накидку. Это упростить тебе процесс окрашивания без лишнего стресса.

2. Сделай пробор от лба к затылку и от уха до уха. В результате волосы будут разделены на четыре равные части. Воспользуйся зажимом, чтобы зафиксировать каждую из них.

3. Краску лучше наносить на сухие грязные волосы, пройдясь по главным проборам: от лба к затылку, от виска к виску. Затем закрашивай корни на задней части головы.

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4. Поочередно отделяй тонкие пряди, наноси немного краски на корни и откидывай их на макушку, чтобы не мешали.

5. Виски окрашивай в последнюю очередь. После этого прочеши волосы неметаллической расческой для равномерного распределения цвета и собери в пучок.

Время выдержки нужно отсчитывать с момента нанесения всего состава на волосы. Кстати, оттереть краску с кожи головы, рук и шеи можно с помощью мицеллярной воды или спирта.

Ухаживай за окрашенными волосами

Волосы после домашних манипуляций требуют особого ухода, какой бы щадящей ни была краска. Для поддержания цвета воспользуйся специальным шампунем и бальзамом для окрашенных волос. Не забывай про питательные и увлажняющие маски, чтобы потом не находить обломавшиеся кончики по дому. И всегда используй термозащиту, когда захочешь выпрямить или накрутить локоны.

Фото: IStock