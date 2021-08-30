Маникюр на сентябрь 2021: идеи дизайна в фото
Всегда жаль, когда лето проходит быстро и нужно готовиться к осени. Но радует то, что сентябрь еще может быть теплым, приятным и солнечным. Даже если ты уже начала грустить, не забывай о своем стильном образе и ухоженных ногтях. К тому же, интересный дизайн — шанс продлить лето. Достаточно сделать что-то яркое и со вкусом.
А что именно? Сейчас покажем тебе самые прикольные дизайны для маникюра на сентябрь 2021.
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Надеемся, что какие-то из идей тебе точно понравились и ты сможешь сделать их у своего мастера маникюра.
Фото — iStock
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