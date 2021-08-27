Мода 2021: трендовые цвета осени

Мы уже писали о трендовых цветах 2021 года, что в целом они спокойные и мягкие. Рассчитаны на то, чтобы не надоесть тебе. А два главных из них — Pantone Colors of the Year на 2021 — лимонный желтый и серый. Но для сезона осень-зима 2021, конечно, в мире моды есть свои отдельные фавориты. И сейчас мы тебе о них расскажем, чтобы ты чувствовала себя уверенной и яркой!

Цвет в одежде — это только элемент, который должен подчеркивать твой характер, самобытность и личность. Осенью, когда лето уже прошло, так не хочется расставаться с яркими цветами, поэтому дизайнеры предлагают и не делать этого. Решись на самые смелые эксперименты!

Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022 (Нью-Йорк)

Mykonos Blue — синий миконос,

Illuminating — лимонный желтый,

Leprechaun — зеленый эльфийский,

Fuchsia Fedora — яркая фуксия,

Pale Rosette — романтичный розовый,

Adobe — теплый земляной,

Fire Whirl — огненный вихрь,

Rhodonite — темно-фиолетовый,

Spring Lake — спокойный голубой,

Root Beer -теплый коричневый.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

Coconut Cream — нежный кокосовый крем,

Soybean — мягкий беж,

Ultimate Gray — спокойный серый,

Olive Branch — оливковый.

Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022 (Лондон)

Green Bee — сочный зеленый,

Tomato Cream — мягкий томатно-коричневый,

Ibiza Blue — захватывающий синий,

Illuminating — лимонный желтый,

Winery — глубокий винно-красный,

First Blush — мягкий розовый,

Downtown Brown — глубокий коричневый,

Daylily — желтый с оранжевыми бликами,

Clear Sky — освежающий голубой,

Red Alert — яркий красный.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

Perfectly Pale — нежный белесый,

Ultimate Gray — спокойный серый,

Olive Branch — оливковый,

After Midnight- глубокий черно-синий.

А, если ты думаешь, какие же вещи купить в таких цветах, то следующая подборка примеров именно для тебя. Наслаждайся и ищи свои референсы, которые захочется повторить.

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Фото — iStock, Pantone

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