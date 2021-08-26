Что такое TRX? И почему он так популярен? TRX расшифровывается — Total Body Resistance Exercise. Это новый вид тренировок со специальными стропами, направленный на работу с собственным весом. Все больше ЗОЖников задаются вопросом, как правильно заниматься с этими спортивными петлями. Специально для тебя мы расспросили соосновательницу спортхаба ЕБШ Юлию Шум о том, что нужно знать о TRX. Ведь Юлия одна из первых открыла это направление в Украине.

Что такое TRX?

TRX — это тренажер из строп с петлями и рукоятками, который позволяет выполнять различные упражнения на все группы мышц с собственным весом. Он может заменить вам разные виды тренажеров. При этом удобен для переноса и не требует особых усилий в установке, что сэкономит ваше время и не даст вам выпасть из режима тренировок даже во время поездок.

– Мое знакомство с TRX произошло в одном из залов Киева, где увидела его впервые, – рассказывает Юлия Шум. – После первой же тренировки почувствовала результат, которого раньше не могла получить от других тренажеров. Затем я полностью углубилась в изучение нового устройства: поиск информации, просмотр видеоуроков, курсы тренеров по TRX. Постепенно все это переросло в outdoor тренировки, которые проводила на АртПричале и ЮБК на Трухановом острове.

Особенности тренировки с петлями TRX

Сейчас большинство людей не хотят набирать мышечную массу при занятии спортом, а желают получить красивый рельеф. TRX идеально подходит для этой цели, так как в ходе тренировки прорабатываются все группы мышц, при этом используется собственная масса тела, без утяжелителей.

Заниматься с TRX можно людям с проблемами со здоровьем и даже беременным, но это совсем другой комплекс упражнений, и начать занятия можно только после предписания врача и договоренности с тренером.

Тренировки с петлями TRX могут включать в себя упражнения на растяжку, силовые упражнения, функциональные, а так как они совсем не нагружают позвоночник, многим рекомендуют эти занятия для реабилитации после травм.

Через месяц регулярных тренировок с петлями виден результат. Тело становится более рельефным и подтянутым, мышцы приводятся в тонус, при этом улучшается выносливость. Следует учесть, что результат можно ожидать только при регулярных тренировках и правильном питании. При этом важно следить за своим режимом сна. Во сне организм восстанавливается после нагрузок.

Тренировки с TRX имеют ряд особенностей:

Универсальность. С TRX можно проработать все группы мышц, а заниматься – на разных локациях.

Вариативность углов тела. Тренируясь под разными углами, можно увеличивать нагрузку и прокачивать различные области мышц.

Экономия времени. Комплекс тренировок проходит на одном месте, таким образом не нужно тратить время на перемещения с одного тренажера на другой.

Координация. С помощью TRX можно развить баланс, гибкость и координацию.

С чего начать тренировки TRX?

Петли TRX подходят как новичкам, так и профессионалам, но занятия не так просты, как кажутся. Начинать без поддержки тренера, только по видеотуториал — не совсем правильно.

TRX, как и любой другой тренажер, требует правильной техники выполнения упражнений. Для занятий с TRX существуют определенные стандарты: высота строп, угол наклона тела и т.п. Поэтому даже при незначительных изменениях этих параметров меняется и техника выполнения.

Неправильное выполнение упражнений может привести к травмам и к отсутствию результата. Тренер поможет правильно подобрать нагрузку, объяснит и покажет технику упражнений и их разновидность. Работа с тренером — это всегда работа на качество и результат. При самостоятельных тренировках намного сложнее сформировать дисциплину: нарушается режим проведения тренировок, упражнения выполняются в малых количествах.

Людям, которые только знакомятся с TRX, рекомендуется начинать занятия с отжимания, планки, приседания, упражнений для пресса, подтягивания на весу и выпадов вперед. Они помогут постепенно войти в режим, а также прокачают мышцы кора, груди, спины, рук и ног.

Для получения желаемого результата важно грамотно выполнять упражнения, заниматься на качественных петлях, которые прочно держатся. Также стоит уделить внимание разминке и заминке. Разминка — это подготовка тела к тренировке: разогревая, мы предупреждаем его и готовим к нагрузке. Когда мышцы и суставы разогреты — можно приступать к выполнению упражнений, это уменьшает риск их растяжения или надрыва. Заминка нужна для того, чтобы растянуть и расслабить тело после тренировки, позволяя уменьшить крепатуру.

В начале тренировок нужно поставить себе цель – зачем вам это нужно. Кому-то — для поддержания формы, кому-то для похудения. Причин может быть много, но от этого тренер и отталкивается при разработке комплекса упражнений.

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