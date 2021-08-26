Мода 2021: В чем пойти на 1 сентября 2021 (ФОТО)

Мода 2021: что надеть на 1 сентября? Осталось чуть больше недели, а модный лук на праздничную линейку в школу или университет еще не собран? Мы поможем тебе выглядеть роскошно в этот особенный день. Вдохновляйся подборкой стильных луков, которое сделают твое возвращение на учебу запоминающимся для окружающих. И тот самый парень тебя точно заметит!

Начнем с главного вопроса: пойдут дети в школу 1 сентября 2021 в Украине? В недавнем интервью одному из украинских изданий, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что 1 сентября 2021, дети точно пойдут в школу и начнут обучение в очном режиме. А дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Ведь, как украинские, так и зарубежные врачи предупреждают, что осенью в мире может начаться новая сильная волна заболеваемости коронавирусом, только уже с новым штаммом вируса «Дельта». Это значит, что вероятность того, что в последующем ученики перейдут на дистанционное обучение — сохраняется.

По условиям адаптивного карантина, если в регионе устанавливается «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемиологической опасности, то школы должны перейти на дистанционное обучение. Но в июле Кабинет министров принял постановление: теперь школы в «желтой», «оранжевой» и даже «красной» зонах смогут работать в очном формате, но при условии, если вакцинировано 80% педагогического персонала. Если меньше — школам придется перейти на дистанционное или смешанное обучение. При этом интересно, что Минздрав и МОН продолжают напоминать, что вакцинация является добровольной.

Конечно, хочется надеяться на лучшее! Что никого дома не закроют и, что границы будут открыты. Но вернемся к 1 сентября. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, обучение начнется с первого дня осени. Поэтому давай скорее готовить свой гардероб в соответствии с трендами моды 2021. Так в чем же пойти на 1 сентября? Дизайнеры предлагают носить искусственную кожу, красные цвета, клетку, подплечники, воротнички и массивные аксессуары.

Яркий оттенок красного с нотой оранжевого — пламенный и сочный цвет. Конечно, total look этого цвета для образа на 1 сентября 2021 не подойдет, зато красочный акцент вполне может дополнить образ. С черным костюмом будет выгодно смотреться сумка красного цвета, легкий шарф или же изящные лодочки оттенка Grenadine.

На пике популярности широкие плечи, как в 80-х. Поэтому, выбирая жакет, обрати внимание именно на эту деталь. Правда, стоит воздержаться от такого кроя жакета, если ты невысокого роста. Из-за подплечников ты будешь казаться еще ниже.

Актуальными остаются костюмы а-ля пижамы. Легкий поясок, свободный удлиненный пиджак и брюки прямого кроя – твой образ будет самым ярким на линейке!

Если тебе по вкусу укороченные брючки (кюлоты), смело выбирай их для торжественного праздника. Дополни образ легкой шифоновой блузкой и лодочками, получится очень стильно и сдержанно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)

В моду возвращается клеш. Брюки такого кроя зрительно увеличивают рост и делают фигуру более уточненной и женственной. Туфли на толстом грубом каблуке придадут образу особую изюминку.

Выбирая рубашку, отдай предпочтение ассиметричным моделям, например, удлиненным сзади. Если же ты поклонница легких блуз и романтичных образов, рекомендуем модели с легкими рюшами и воланами – они придадут образу игривости.

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А модным аксессуаром к рубашке может стать накладной воротничок. Эту трендовую вещицу сейчас носят все, даже звезды такого масштаба, как Эмма Робертс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts)

Если в твоем учебном заведении особо экспериментировать с формой не разрешают, дополни look аксессуарами. В моде буду броши, агрессивные цепи, большие украшения.

Какой бы модный образ на 1 сентября ты не выбрала, помни: главное – быть собой. Если тебе в нем не комфортно, это будет заметно! Подбери лук, в котором сама себе будешь нравиться.

Фото — iStock, Getty Images

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