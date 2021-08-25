Маникюр на сентябрь 2021: идеи дизайна в фото

Всегда жаль, когда лето проходит быстро и нужно готовиться к осени. Но радует то, что сентябрь еще может быть теплым, приятным и солнечным. Даже если ты уже начала грустить, не забывай о своем стильном образе и ухоженных ногтях. К тому же, интересный дизайн — шанс продлить лето. Достаточно сделать что-то яркое и со вкусом.

А что именно? Сейчас покажем тебе самые прикольные дизайны для маникюра на сентябрь 2021.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР / НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (@teplova_beautyland)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР / НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (@teplova_beautyland)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САЛОН КРАСОТЫ ОДЕССА (@twice.beauty.bar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САЛОН КРАСОТЫ ОДЕССА (@twice.beauty.bar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Le diX nailedit (@ledix_nailedit)

Надеемся, что какие-то из идей тебе точно понравились и ты сможешь сделать их у своего мастера маникюра.

Фото — iStock

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