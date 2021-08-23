Маникюр на День Независимости Украины: идеи в фотографиях
Праздничный лук ко Дню Независимости Украины невозможен без особого маникюра. Как украсить ногти, чтобы было и модно и актуально одновременно? Предлагаем оттолкнуться от праздничной тематики. Традиционно мастера маникюра предлагают сделать вариант в голубом и желтом цветах, нарисовать украинскую символику или воспользоваться наклейками или стемпингом с узорами или цветами, актуальными для нашей страны. Чтобы ты пришла к мастеру с уже готовой идеей — мы подобрали варианты, как может выглядеть патриотический маникюр 2021. Смотри фото и вдохновляйся.
Патриотический маникюр: идеи в фото
Фото — iStock
Читать еще:
Маникюр 2021: идеи матового дизайна в фото
Маникюр 2021: обрати внимание на тренды года