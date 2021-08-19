Праздничный лук ко Дню Независимости Украины невозможен без особого маникюра. Как украсить ногти, чтобы было и модно и актуально одновременно? Предлагаем оттолкнуться от праздничной тематики. Традиционно мастера маникюра предлагают сделать вариант в голубом и желтом цветах, нарисовать украинскую символику или воспользоваться наклейками или стемпингом с узорами или цветами, актуальными для нашей страны. Чтобы ты пришла к мастеру с уже готовой идеей — мы подобрали варианты, как может выглядеть патриотический маникюр 2021. Смотри фото и вдохновляйся.

Патриотический маникюр: идеи в фото

Фото — iStock

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