Чаще всего девушки избегают вечеринок у бассейна и походов на пляж по одной простой причине: нет купальника! Выбрать тот самый идеальный купальник так и не удалось? Не тот цвет, плохо сидит, подчеркивает недостатки… В магазинах купальников огромное множество, но как подобрать тот, который подойдет именно тебе? Оказывается, легко! Сейчас мы тебе расскажем, как это сделать!

Часто можно услышать мнение, что, мол, выбирать купальник нужно ориентируясь на тип фигуры: груша, треугольник, песочные часы, квадрат… Но, учитывая то, что даже разновидностей одного квадрата может быть много, мы советуем выбирать бикини или цельный купальник, ориентируясь на индивидуальные особенности твоей фигуры!

Например, если у тебя широкие бедра, следует сделать акцент на верхней части фигуры. Выбирай купальник с рюшами, оборками и принтами в области груди в сочетании с однотонным темным низом. Отдай предпочтение цельным моделям.

Для того, что бы визуально сузить широкие плечи, выбирай купальники с вырезом-мысом или глибоким округлым вырезом. Завязки на шее тоже сыграют тебе на руку, а вот крупный декор на бретелях (бантики, воланы) только подчеркнут ширину плечей.

Выровнять фигуру с покатыми плечами тебе помогут широко расставленные бретели. Верх купальника должен быть ярким, с крупным рисунком, в идеале – с поперечной полоской, а низ – темным и неброским.

Большая грудь, конечно, скорей гордость, чем изъян. Но в некоторых случаях, она выглядит непропорционально относительно других частей тела, и тогда приходится ее визуально уменьшать. Сделать это можно с помощью простого приема: выбирай купальники с темным верхом, желательно – с вертикальной тонкой полоской.

Низ может быть любой, чем ярче – тем лучше! И еще: чашки должны быть обязательно с косточками!

Если же у тебя маленькая грудь, и ты хочешь зрительно сделать ее больше, обрати внимание на чашки с косточками и поролоновыми вставками.

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Визуально увеличат грудь рюши, банты и крупный цветочный принт. Особенно красиво смотрится на маленькой груди лиф-бандо, тем более что эта моделька сейчас в топе у дизайнеров!

Для полной фигуры выбирать купальник нужно с особой тщательностью. Он не должен быть мал, ведь тонкая ткань только подчеркнет все недостатки. Темные цвета зрительно уменьшат объемы, а вертикальная полоска придаст силуэту стройности. Кстати, с помощью вертикальных линий можно также решить проблему широкой талии!

Если у тебя полные руки, отвлечь от них внимание можно с помощью яркого купальника или пляжной одежды. Например, легкая туника с рукавами сегодня в тренде, и она легко скроет лишние сантиметры на руках. Броские крупные браслеты, кстати, тоже станут отличным решением этой проблемы, плюс придадут твоему образу индивидуальности!

Как видишь, выбрать идеальный купальник легко, главное знать, что искать! Удачного шоппинга!

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