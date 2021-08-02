Как самостоятельно подстричься в домашних условиях?

Ради своей красоты девушки могут научиться делать все, что угодно: маникюр, педикюр, маски для лица, эпиляцию. А можно ли научиться стричься самостоятельно и желательно равно? Наш ответ — конечно, да! Поэтому скорее читай наш материал, чтобы узнать все детали.

1. Рабочее место для стрижки

Лучшее место для самостоятельной стрижки — светлая комната с зеркалом, а лучше даже с двумя, чтобы контролировать стрижку со всех сторон. Заранее стоит подумать и об уборке после стрижки. Если с вашего пола будет сложно убрать маленькие пряди волос, то лучше застелить покрытие газетами или пленкой.

2. Инструменты для стрижки

С первого взгляда кажется, что постричься можно любыми ножницами, однако это не так. Для качественной стрижки инструмент должен быть максимально острым. Лучше всего воспользоваться профессиональными ножницами и с лезвием не более восьми сантиметров в длину. Также вам понадобится щетка, чтобы тщательно расчесать волосы, расческа для распределения секций волос, а также несколько резинок.

3. Подготовка волос к стрижке

Волосы лучше стричь мокрыми, ведь сухие начнут крутиться, электризоваться. Поэтому перед стрижкой обязательно помойте волосы с шампунем и кондиционером. После можно нанести спрей для легкого расчесывания. Во время стрижки под рукой хорошо иметь профессиональный мультиспрей с водой, чтобы смачивать сухие волосы.

Ровные волосы и кончики

1. Раздели волосы на две части;

2. Собери волосы в низкие хвосты с помощью резинки;

3. Проследи, чтобы все пряди волос были собраны, а сам хвост был тугим и гладким;

4. Завяжи еще одну резинку над тем местом, где собираешься стричь;

5. Держи ножницы горизонтально и отрежь длину до резинки;

6. Развяжи хвосты и оцени длину волос сзади через зеркало. Если видишь какие-то неровности, то может повторить процедуру.

Челка

1. Раздели волосы на прямой пробор;

2. Отдели над лбом треугольник из волос такого размера, которого ты бы хотела челку. Лучше начать с меньшего количества и затем увеличивать размер;

3. Убери лишние волосы за уши или заколи их шпильками так, чтобы они не мешали стрижке;

4. Расчеши будущую челку и обрежь столько, сколько хочешь. Помни, что когда волосы высохнут, то челка станет еще более короткой;

5. Держи ножницы вертикально и пройдись еще раз по челке, чтобы она выглядела более легкой.

Каскад

1. Зачеши все влажные волосы вперед и закрепи их в тугой хвост так, чтобы он был параллельно полу;

2. Закрепи на хвосте еще одну резинку в том месте, где ты не планируешь обрезать волосы;

3. Отрежь волосы, держи ножницы параллельно лицу и немного под углом к волосам, чтобы получить каскад;

Благодаря такому методу у тебя спереди получится каскад, а сзади — полукруг.

Также помни, чем короче твои волосы, тем сложнее их стричь. И как бы там ни было, лучшая стрижка — стрижка у профессионала.

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