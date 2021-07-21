Раздумываешь, делать ли пудровые брови? Не знаешь, что это за услуга, чем она отличаются от микроблейдинга и стоит ли пробовать на себе? Мы собрали самую важную информацию и уже готовы ею с тобой поделиться!

Пудровые брови – что это?

Пудровые брови, а точнее – пудровое напыление — это одна из разновидностей татуажа бровей. Такая процедура считается более мягкой, чем классический татуаж и даже, чем микроблейдинг. По сути – система нанесения пигмента та же, только в результате пудрового напыления мы получаем не четко очерченные яркие брови, а мягкие, максимально приближенные к натуральным. Мало кто сможет отличить их от природных ухоженных бровей!

Как выполняется пудровое напыление бровей?

На самом деле, всё просто! Точно так же, как и при микроблейдинге, пудровые брови создаются методом неглубокого пигментирования кожи. Однако вместо черточек кожу покрывают сотнями крохотных точек, которые вместе и создают эффект напыления, и после того, как заживут (2-3 дня), выглядят, словно покрытые легким слоем теней или цветной пудры.

Во время процедуры игла лишь немного приподнимает верхний слой эпидермиса, и красящее вещество закладывается на глубину десятой доли миллиметра.

Плюсы пудрового напыления бровей

Во-первых, во время процедуры практически отсутствуют болезненные ощущения.

Во-вторых, процесс заживления более быстрый, чем при классическом татуаже.

В третьих, пудровые брови выглядят, как натуральные – отсутствует четкий контур и неестественная контрастность.

В четвертых, брови с пудровым напылением выглядят густыми и пушистыми.

Стоит ли делать пудровые брови?

Безусловно, однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако если тебе лень каждое утро подрисовывать брови, пудровое напыление решит эту проблему. Оно также скроет мелкие дефекты – редкие волосинки или залысинки на бровях.

Минусы пудровых бровей

Первое, и, пожалуй, основное – это цена. Пудровые брови – это процедура, которая стоит значительно дороже, чем классический татуаж. Цена на пудровые брови стартует от 1 600 грн. А вот держится результат меньше: от 2-3 месяцев до 1,5 лет – в зависимости от того, на какой срок «фиксировать».

Не подойдут пудровые брови и тем, кому по вкусу четко очерченный изгиб. В таком случае все-таки лучше отдать предпочтение либо татуажу, либо микроблейдингу.

И напоследок хотелось бы напомнить, что идти стоит только к проверенному мастеру, ведь от того, насколько профессиональной будет его работа, зависит твой внешний вид.

Фото: IStock

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