Мода 2021: Летние тренды

Новый сезон, а, значит, и новые модные тенденции. Карантин немного отсрочил модные показы, но это не помешало дизайнерам представить свои коллекции и определить, что же носить модникам летом 2021 года. Пролистав фотографии с модных показов мировых подиумов, Новый канал разобрался в трендах этого сезона и уже готов поделиться с тобой модой 2021 на лето. Лови топ-12 трендов летнего сезона 2021.

Широкие брюки

Брюки-клеш и брюки-палаццо вошли в тренд еще в прошлом году, поэтому в этом сезоне они лишь укрепляют свои позиции летом 2021. Культовые бренды представили множество вариаций широких брюк. Например, Chloe показали джинсы-бананы с защипами, Louis Vuitton отдали предпочтение легкой струящейся ткани, а Balenciaga сделали брюки на резинке.

Монохром

Монохромный образ всегда и везде остается в тренде. Ярким примером тому служат тотал блек и тотал вайт, которые так полюбились модникам за последние годы. Ведь некоторые не любят заморачиваться и долго подбирать цветовую гамму гардероба. В сезона лето 2021 свои монохромные луки представили Prada, где в главной роли выступил атлас, Jil Sander, которые сделали ставку на ультрапопулярные пастельные оттенки, а также Salvatore Ferragamo.

Худи

Спортивная одежда уверенно вошла в нашу жизнь уже давно, а карантин только укрепил ее статус. Поэтому даже модные дизайнеры не смогли обойтись без худи и свитшотов в своих коллекциях лета 2021. Различные вариации худи и свитшотов представили Givenchy, которые украсили ткань кристаллами, а также Celine, которые сделали ставку на образы молодежи нового поколения. Большинство же делает ставку на ненавязчивость, поэтому выбирает моноцветные худи, а для любителей выделиться подойдут варианты с надписями.

Объемные рукава

Объемные рукава также стали заметным подиумным трендом грядущего модного сезона. Платья из хлопка, шелка, полиэстера и атласа, представленные брендами, объединял именно этот декоративный элемент, способный придать образу не только красивую архитектуру, но и правильное настроение. Советуем обратить внимание на коллекции Loewe, Alexander McQueen и Versace.

Воротник

Воротники возвращаются в моду! Да, они снова будут в тренде сезона лето 2021. Их можно увидеть в коллекциях Gucci и Patou. А Энтони Ваккарелло сфокусировался на мягких и чистых линиях, вдохновленных викторианской эпохой.

Бра

Мода 2021 лета не обошлась и без бралетов, которые вернулись на модные подиумы. Все готовятся к жаркому лету, возможности круто потусить и показать свои спортивные фигуры. Не устояли перед бралетами в этом сезоне самые разные бренды, включая Versace, Dior, No.21.

Эффект домино или шахмат

Сочетание контрастно черного и белого – новый маст в летнем сезоне 2021. Эти чистые цвета, без игры оттенков, можно выполнить в эффекте домино или шахмат. Тем, кому близок такой подход, советуем обратить внимание на последние коллекции Dolce & Gabbana, GUDU, Gabriela Hearst, Loewe.

Цветной дэним

Все знают, что моды циклична, поэтому не странно, что в моду 2021 летнего сезона возвращается цветной дэним из 80-х. В своих коллекциях цветные джинсы, о которых все мечтали в подростковом возрасте, показали Chanel – в конфетно-розовом цвете и цвете синий электрик, Isabel Marant – джинсовые комбинезоны ярких оттенков, а Alberta Ferretti отличились приглушенными пастельными цветами.

Маскулинные рубашки

Хочешь почувствовать себя более уверенно, расковано и сексуально? Тогда тренд на маскулинные рубашки был создан именно для тебя. В коллекциях лета 2021 дизайнеры представили мужские рубашки для женщин. Главное их преимущество – они сочетаются практически с любым элементом гардероба. Valentino предлагают надевать огромную рубашку в розовом оттенке с кожаными шортами и балетками, а Schiaparelli выбирают белоснежную удлиненную модель в паре с широкими брюками и строгой сумкой.

Платья с цветочным принтом

Конечно же, летом 2021 не обойтись без платьев с цветочным принтом. Хотя бы одно просто обязано быть в твоем гардеробе. Флористический орнамент может быть абсолютно любым – от крупных бутонов до мелкой полевой россыпи. Посмотри на варианты от Valentino с полупрозрачными цветочными принтами, Jason Wu с полевым узором и Carolina Herrera с красными бутонами тюльпанов.

Мини-юбки

Самым кричащим трендом лета 2021 признаны ультракороткие платья и юбки. Мини снова вернулось в моду после всех миди и макси. Ставку на базовые цвета и необычные декоративные элементы сделали Jacquemus, David Koma и Miu Miu. Также не забывай о джинсовых мини! Лучшим тандемом для них, по версии Celine, станет однотонный худи и твидовый жакет с крупными пуговицами.

Cумки-косметички

Ну, и как же без аксессуаров? В этом сезоне в моде будут сумки с застежкой-молнией по форме изделия, напоминающие дорожные косметички. Летом 2021 модные бренды предложили повседневные варианты косметичек. Christian Dior – сумку-косметичку Dior Travel из мягкой кожи ягненка. А в коллекции Coach нашлось место функциональным сумкам на молнии, которые были оснащены дополнительными карманами по форме изделия для удобного хранения мелких предметов. Похожий дизайн сумки представили и в Dolce & Gabbanа, но она без замка.

Фото: vogue.com

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