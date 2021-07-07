Модные купальники 2021: трендовые модели

Мы поможем тебе выбрать модный купальник этого года. Тренды лета 2021 весьма разнообразны — от сдержанного черного бикини до неоновых цветов цельных купальников. Звезды уже активно хвастаются фигурами в пляжных луках. Давай посмотрим, какие модные купальники 2021 они выбрали.

Цветовая гамма

И ультрамодницы, и скромницы будут довольны, ведь в моде 2021 достаточно широкая цветовая гамма. При выборе купальника ориентируйся на шесть основных трендов: яркий неон, все оттенки бежа, однотонный лук, бохо-стиль, геометрические и анималистические принты. Какой хочешь быть: привлекать внимание, излучать женственность, быть элегантной или игривой? Выбери, что тебе по душе и насладись отдыхом.

Модные модели купальников

Советуем выбирать модель по типу фигуры, а не гнаться за трендами. Ты как никто знаешь, как подчеркнуть свои наиболее привлекательные стороны и скрыть то, что пока не готова демонстрировать окружающим. В 2021 в моде бикини — от мини-версий до традиционных моделей. Уместными будут купальники с вырезами, кольцами и на одно плечо. Модный совет от звезд — добавляйте бодичейны, разнообразные цепочки для тела. Они смотрятся великолепно.

Модные тренды лета 2021 помогут тебе проявить свою индивидуальность. Выбирай свое и проведи это лето на все 100%.

Фото — @kyliejenner

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