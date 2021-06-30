Брови 2021: что нового?

Какие брови модные в 2021 году? Это вопрос, который в бьюти-индустрии вызывает много обсуждений. Ведь за последнее десятилетие брови стали едва ли не самым важным элементом в макияже. Ты можешь не красить ресницы, но просто обязана иметь ухоженные и уложенные брови. Хочешь узнать все о модных бровях 2021? Тогда читай наш материал.

Брови 2021: Мыльные брови

О мыле для бровей за прошлый год говорила все бьюти-сообщество. Мол, именно мыло лучше всего фиксирует волоски и не склеивает их. Именно с помощью этого средства можно достичь эффекта groomed brows или «брови скаус». Конечно, нужно использовать специальное мыло для бровей. Ведь бытовое не даст хорошего эффекта укладки и высушит твои волоски. Чтобы получить желаемый эффект, стоит лишь намочить специальную щеточку для бровей и натереть ее мылом, а затем расчесать ею брови.

Брови 2021: С влажным эффектом

Мода на глянцевые брови возвращается в 2021 году. Все, что тебе понадобится в борьбе за нужный эффект, это густой слой прозрачного фиксирующего геля. На темных волосах влажный эффект будет заметен лучше, поэтому особенно рекомендуем его брюнеткам. Он сделает глаза еще более выразительными и привлечет взгляд к глазам.

Брови 2021: Зачесанные вверх

Хочешь, чтобы брови казались шире и гуще? Тогда зачеши их вверх. Это самый лучший способ укладки бровей эвер. Именно на него ориентируются в модных журналах и на показах мод.

Брови 2021: Обесцвеченные

Если ты смелая и не боишься экспериментов, можешь попробовать обесцветить брови. На такое готова пойти не каждая девушка. Ведь обесцвечивание подойдет девушкам со светлой кожей и волосами. Вдруг ты все же решишься на такой радикальный шаг, лучше делай это у профессионала, а не в домашних условиях. Обесцвечивание бровей такое же сложное, как и волос, к тому же химические составы ближе контактируют с чувствительной кожей лица.

Брови 2021: Мягкая тонировка

В последнее время девушки пытаются сделать свои брови более заметными и выразительными, окрашивая их в темные цвета. Но это неправильно. Ведь лучше, чтобы брови были на 1-2 тона светлее волос. Так лицо будет выглядеть мягче и свежее. Особенно это правило следует соблюдать блондинкам. Сейчас даже существуют специальные тонирующие краски для бровей, которые добавляют цвета, но делают образ более естественным.

Фото: IStock

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